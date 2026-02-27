СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Заместитель председателя Общественной палаты Крыма Роман Чегринец в комментарии РИА Новости назвал ахиней высказывание Владимира Зеленского о принадлежности полуострова Украине.
По его словам, Крым был, есть и будет территорией России.
"Все остальное – от лукавого", - добавил Чегринец.
Он уверен, что если на Банковой в Киеве не хотят понять сейчас, что Крым - составляющая России, то смогут убедиться позже. К тому моменту, считает Чегринец, для представителей украинского режима найдутся камеры в крымском СИЗО.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
