В Крыму оценили слова Зеленского о статусе полуострова
15:25 27.02.2026 (обновлено: 23:36 27.02.2026)
В Крыму оценили слова Зеленского о статусе полуострова
В Крыму оценили слова Зеленского о статусе полуострова
В Крыму оценили слова Зеленского о статусе полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Заместитель председателя Общественной палаты Крыма Роман Чегринец в комментарии РИА Новости назвал ахиней высказывание Владимира Зеленского о принадлежности полуострова Украине.
Зеленский опубликовал очередное заявление относительно Крыма. В частности он утверждает, что полуостров входит в состав Украины, и требует признать это во всем мире.
"Зеленский опять начал нести какую-то ахинею, отказываясь адекватно воспринимать реальность и признавать очевидные для всего мира исторические события, продолжая уверенно вести Украину к окончательному разрушению", - сказал Чегринец.
По его словам, Крым был, есть и будет территорией России.
"Все остальное – от лукавого", - добавил Чегринец.
Он уверен, что если на Банковой в Киеве не хотят понять сейчас, что Крым - составляющая России, то смогут убедиться позже. К тому моменту, считает Чегринец, для представителей украинского режима найдутся камеры в крымском СИЗО.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
