В Крыму назвали планы передать Украине ядерное оружие провокацией - РИА Новости, 27.02.2026
12:15 27.02.2026
В Крыму назвали планы передать Украине ядерное оружие провокацией
В Крыму назвали планы передать Украине ядерное оружие провокацией
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал серьезной провокацией, направленной на срыв мирных переговоров, планы передать Украине ядерное оружие.
2026
В Крыму назвали планы передать Украине ядерное оружие провокацией

Константинов назвал план передать Украине ядерное оружие серьезной провокацией

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал серьезной провокацией, направленной на срыв мирных переговоров, планы передать Украине ядерное оружие.
"Это серьёзная политическая провокация. Их задача - сорвать мирный процесс, сделать его неинтересным для сторон. Сомневаюсь, что это реальная угроза, их задача - увести нас от мира, заставить воевать дальше. В случае же попыток реализации таких планов, уверен, что на карте больше не будет такого государства как Украина", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, ядерное оружие на Украине является угрозой для национальной безопасности России и безопасности всего остального мира.
Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.
В Европе придумали, как применить против России ядерное оружие
26 февраля, 08:00
