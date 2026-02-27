В Крыму назвали планы передать Украине ядерное оружие провокацией

"Это серьёзная политическая провокация. Их задача - сорвать мирный процесс, сделать его неинтересным для сторон. Сомневаюсь, что это реальная угроза, их задача - увести нас от мира, заставить воевать дальше. В случае же попыток реализации таких планов, уверен, что на карте больше не будет такого государства как Украина", - сказал Константинов РИА Новости.