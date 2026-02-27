https://ria.ru/20260227/krym-2077106976.html
В Крыму назвали планы передать Украине ядерное оружие провокацией
В Крыму назвали планы передать Украине ядерное оружие провокацией - РИА Новости, 27.02.2026
В Крыму назвали планы передать Украине ядерное оружие провокацией
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал серьезной провокацией, направленной на срыв мирных переговоров, планы передать Украине ядерное оружие. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T12:15:00+03:00
2026-02-27T12:15:00+03:00
2026-02-27T12:15:00+03:00
в мире
украина
россия
великобритания
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060887119_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e1a889edc52f18ef7443b09c6dfc1233.jpg
https://ria.ru/20260226/rossiya-2076765737.html
украина
россия
великобритания
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060887119_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_ac714628080735adc6be6f496469ee07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, великобритания, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), республика крым
В мире, Украина, Россия, Великобритания, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Республика Крым
В Крыму назвали планы передать Украине ядерное оружие провокацией
Константинов назвал план передать Украине ядерное оружие серьезной провокацией
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал серьезной провокацией, направленной на срыв мирных переговоров, планы передать Украине ядерное оружие.
"Это серьёзная политическая провокация. Их задача - сорвать мирный процесс, сделать его неинтересным для сторон. Сомневаюсь, что это реальная угроза, их задача - увести нас от мира, заставить воевать дальше. В случае же попыток реализации таких планов, уверен, что на карте больше не будет такого государства как Украина", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, ядерное оружие на Украине
является угрозой для национальной безопасности России
и безопасности всего остального мира.
Во вторник пресс-бюро
Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания
и Франция
готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР
, план европейских стран заключается в том, что Киев
сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.