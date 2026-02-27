МВФ одобрил выделение Украине нового кредита на 8,1 миллиарда долларов

ВАШИНГТОН, 27 фев — РИА Новости. Руководство Международного валютного фонда (МВФ) одобрило новую кредитную программу Украине на 8,1 миллиарда долларов сроком на четыре года, признав при этом высокие риски такого решения.

« "Исполнительный совет МВФ сегодня одобрил новую 48-месячную программу расширенного финансирования в рамках механизма Extended Fund Facility (EFF) объемом 5,9 миллиарда специальных прав заимствования (примерно 8,1 миллиарда долларов США , или 295% квоты)", — говорится в официальном сообщении организации.

Киев незамедлительно получит транш в размере 1,5 миллиарда долларов.

При этом в МВФ признали исключительно высокие риски для нового кредита Киеву.

"Успех программы будет зависеть не только от продолжения поддержки со стороны международного сообщества в целях преодоления бюджетного и внешнего дефицита финансирования и восстановления долговой устойчивости, но и от непоколебимой решимости властей проводить амбициозные структурные реформы и готовности принять дополнительные меры в случае необходимости", — приводятся в документе МВФ слова директора-распорядителя фонда Кристалины Георгиевой.

По оценке МВФ, общие потребности Украины во внешнем финансировании на четыре года составляют 136,5 миллиардов долларов. Его предполагается покрыть за счет "донорской поддержки и высвобождения средств в результате операций по реструктуризации долга".

Дефицит в размере 52 миллиардов долларов в 2026 году планируется восполнить за счет выплат в рамках механизмов ЕС, через механизм стран "Большой семерки" по ускоренному получению доходов, двусторонней поддержки, а также недавно утвержденной программы при содействии МВФ.

В ноябре прошлого года агентство Блумберг со ссылкой на источники писало, что Украина согласилась отменить ряд налоговых льгот для бизнеса и домохозяйств ради получения нового финансирования от МВФ. В частности, планировалось завершить разработку законопроекта, который предусматривает введение налога на добавленную стоимость на доходы, связанные с широко распространенным статусом самозанятости, а также расширение категории иностранных посылок, подлежащих обложению этим налогом.

В середине февраля премьер Украины Юлия Свириденко заявила, что МВФ отменил предварительные налоговые требования к Киеву.