Рейтинг@Mail.ru
МВФ одобрил выделение Украине нового кредита на 8,1 миллиарда долларов - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:31 27.02.2026 (обновлено: 07:22 27.02.2026)
https://ria.ru/20260227/kredit-2077027140.html
МВФ одобрил выделение Украине нового кредита на 8,1 миллиарда долларов
МВФ одобрил выделение Украине нового кредита на 8,1 миллиарда долларов - РИА Новости, 27.02.2026
МВФ одобрил выделение Украине нового кредита на 8,1 миллиарда долларов
Руководство Международного валютного фонда (МВФ) одобрило новую кредитную программу Украине на 8,1 миллиарда долларов сроком на четыре года, признав при этом... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T01:31:00+03:00
2026-02-27T07:22:00+03:00
в мире
украина
мвф
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_bd905522dd4a7afc5712656c2dfb247b.jpg
https://ria.ru/20260209/evropa-2072521989.html
https://ria.ru/20260223/vengriya-2076236657.html
https://ria.ru/20260226/mid-2077019342.html
https://ria.ru/20260225/kredit-2076724863.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3d9e327dd74573e1b2467db5201fae26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, мвф, сша
В мире, Украина, МВФ, США
МВФ одобрил выделение Украине нового кредита на 8,1 миллиарда долларов

МВФ одобрил выделение Украине нового кредита на $8,1 миллиарда на 48 месяцев

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 27 фев — РИА Новости. Руководство Международного валютного фонда (МВФ) одобрило новую кредитную программу Украине на 8,1 миллиарда долларов сроком на четыре года, признав при этом высокие риски такого решения.
«
"Исполнительный совет МВФ сегодня одобрил новую 48-месячную программу расширенного финансирования в рамках механизма Extended Fund Facility (EFF) объемом 5,9 миллиарда специальных прав заимствования (примерно 8,1 миллиарда долларов США, или 295% квоты)", — говорится в официальном сообщении организации.
Военнослужащие с флагом ЕС в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
"Это крах". Киев внезапно ударил по Европе
9 февраля, 08:00
Киев незамедлительно получит транш в размере 1,5 миллиарда долларов.
При этом в МВФ признали исключительно высокие риски для нового кредита Киеву.
"Успех программы будет зависеть не только от продолжения поддержки со стороны международного сообщества в целях преодоления бюджетного и внешнего дефицита финансирования и восстановления долговой устойчивости, но и от непоколебимой решимости властей проводить амбициозные структурные реформы и готовности принять дополнительные меры в случае необходимости", — приводятся в документе МВФ слова директора-распорядителя фонда Кристалины Георгиевой.
Здание парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Венгрия заблокировала новый пакет санкций против России и кредит Киеву
23 февраля, 17:06
По оценке МВФ, общие потребности Украины во внешнем финансировании на четыре года составляют 136,5 миллиардов долларов. Его предполагается покрыть за счет "донорской поддержки и высвобождения средств в результате операций по реструктуризации долга".
Дефицит в размере 52 миллиардов долларов в 2026 году планируется восполнить за счет выплат в рамках механизмов ЕС, через механизм стран "Большой семерки" по ускоренному получению доходов, двусторонней поддержки, а также недавно утвержденной программы при содействии МВФ.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Сийярто пригрозил Украине из-за ситуации с "Дружбой"
26 февраля, 23:29
В ноябре прошлого года агентство Блумберг со ссылкой на источники писало, что Украина согласилась отменить ряд налоговых льгот для бизнеса и домохозяйств ради получения нового финансирования от МВФ. В частности, планировалось завершить разработку законопроекта, который предусматривает введение налога на добавленную стоимость на доходы, связанные с широко распространенным статусом самозанятости, а также расширение категории иностранных посылок, подлежащих обложению этим налогом.
В середине февраля премьер Украины Юлия Свириденко заявила, что МВФ отменил предварительные налоговые требования к Киеву.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год утвердили с дефицитом в 37,3 миллиарда долларов, и в него уже дважды вносили изменения, относящиеся к увеличению военных расходов. В декабре 2025 года газета Guardian предупредила о риске банкротства Украины к весне в случае, если та не получит внешнее финансирование.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
ЕК обсуждает с Европарламентом кредит Киеву, заблокированный Венгрией
25 февраля, 18:52
 
В миреУкраинаМВФСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала