МВФ одобрил выделение Украине нового кредита на 8,1 миллиарда долларов

ВАШИНГТОН, 27 фев — РИА Новости. Руководство Международного валютного фонда (МВФ) одобрило новую кредитную программу Украине на 8,1 миллиарда долларов сроком на четыре года, признав при этом высокие риски такого решения.
"Исполнительный совет МВФ сегодня одобрил новую 48-месячную программу расширенного финансирования в рамках механизма Extended Fund Facility (EFF) объемом 5,9 миллиарда специальных прав заимствования (примерно 8,1 миллиарда долларов США, или 295% квоты)", — говорится в официальном сообщении организации.
Киев незамедлительно получит транш в размере 1,5 миллиарда долларов.
При этом в МВФ признали исключительно высокие риски для нового кредита Киеву.
"Успех программы будет зависеть не только от продолжения поддержки со стороны международного сообщества в целях преодоления бюджетного и внешнего дефицита финансирования и восстановления долговой устойчивости, но и от непоколебимой решимости властей проводить амбициозные структурные реформы и готовности принять дополнительные меры в случае необходимости", — приводятся в документе МВФ слова директора-распорядителя фонда Кристалины Георгиевой.
По оценке МВФ, общие потребности Украины во внешнем финансировании на четыре года составляют 136,5 миллиардов долларов. Его предполагается покрыть за счет "донорской поддержки и высвобождения средств в результате операций по реструктуризации долга".
Дефицит в размере 52 миллиардов долларов в 2026 году планируется восполнить за счет выплат в рамках механизмов ЕС, через механизм стран "Большой семерки" по ускоренному получению доходов, двусторонней поддержки, а также недавно утвержденной программы при содействии МВФ.
В ноябре прошлого года агентство Блумберг со ссылкой на источники писало, что Украина согласилась отменить ряд налоговых льгот для бизнеса и домохозяйств ради получения нового финансирования от МВФ. В частности, планировалось завершить разработку законопроекта, который предусматривает введение налога на добавленную стоимость на доходы, связанные с широко распространенным статусом самозанятости, а также расширение категории иностранных посылок, подлежащих обложению этим налогом.
В середине февраля премьер Украины Юлия Свириденко заявила, что МВФ отменил предварительные налоговые требования к Киеву.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год утвердили с дефицитом в 37,3 миллиарда долларов, и в него уже дважды вносили изменения, относящиеся к увеличению военных расходов. В декабре 2025 года газета Guardian предупредила о риске банкротства Украины к весне в случае, если та не получит внешнее финансирование.
