Основателя Readovka отправили в СИЗО по делу о хищении

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил основателя издания Readovka Алексея Костылева в СИЗО по подозрению в хищении более одного миллиарда рублей у Минобороны, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Костылеву меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 апреля", — огласила решение судья Анна Баженова.

Ему вменяют неисполнение обязательств по госконтрактам. По данным следствия, Костылев подписал контракт на несколько миллиардов рублей на поставку БПЛА.

Сам обвиняемый во время слушания не высказывался по существу. Как заявил его адвокат, дело о мошенничестве возбудили еще в сентябре прошлого года. По его словам, Костылев, у которого прошли обыски, являлся к следователю, давал развернутые показания и не планировал скрываться.

Защита просила избрать более мягкую меру пресечения из-за состояния здоровья фигуранта, попавшего в серьезное ДТП в 2024 году. Следователь же указала, что последствия несчастного случая не повлияли на его работу.