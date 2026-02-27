Рейтинг@Mail.ru
Основателя Readovka отправили в СИЗО по делу о хищении - РИА Новости, 27.02.2026
19:27 27.02.2026 (обновлено: 20:06 27.02.2026)
Основателя Readovka отправили в СИЗО по делу о хищении
Основателя Readovka отправили в СИЗО по делу о хищении - РИА Новости, 27.02.2026
Основателя Readovka отправили в СИЗО по делу о хищении
Тверской суд Москвы отправил основателя издания Readovka Алексея Костылева в СИЗО по подозрению в хищении более одного миллиарда рублей у Минобороны, передает... РИА Новости, 27.02.2026
россия
происшествия, россия, алексей костылев, readovka, хищение, тверской суд г. москвы, министерство обороны рф (минобороны рф), мошенничество
Происшествия, Россия, Алексей Костылев, Readovka, Хищение, Тверской суд г. Москвы, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Мошенничество
Основателя Readovka отправили в СИЗО по делу о хищении

Основателя Readovka Костылева отправили в СИЗО по делу о хищении у Минобороны

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил основателя издания Readovka Алексея Костылева в СИЗО по подозрению в хищении более одного миллиарда рублей у Минобороны, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Костылеву меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 апреля", — огласила решение судья Анна Баженова.
Алексей Костылев - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Основателю Readovka Костылеву грозит до десяти лет лишения свободы
Вчера, 14:12
Вчера, 14:12
Ему вменяют неисполнение обязательств по госконтрактам. По данным следствия, Костылев подписал контракт на несколько миллиардов рублей на поставку БПЛА.
Сам обвиняемый во время слушания не высказывался по существу. Как заявил его адвокат, дело о мошенничестве возбудили еще в сентябре прошлого года. По его словам, Костылев, у которого прошли обыски, являлся к следователю, давал развернутые показания и не планировал скрываться.
Защита просила избрать более мягкую меру пресечения из-за состояния здоровья фигуранта, попавшего в серьезное ДТП в 2024 году. Следователь же указала, что последствия несчастного случая не повлияли на его работу.
В пятницу Telegram-канал "Русская жизнь", главным редактором которого является Костылев, сообщил о его задержании. В холдинге "Ридовка" заявили, что уголовное дело не связано с издательским бизнесом и деятельностью информационных ресурсов. Летом 2025 года там сообщали, что Костылев покинул издание.
Избрание меры пресечения основателю издания Readovka Костылеву - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Защита обжалует арест основателя Readovka по делу о хищении
Вчера, 19:56
Вчера, 19:56
 
ПроисшествияРоссияАлексей КостылевReadovkaХищениеТверской суд г. МосквыМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Мошенничество
 
 
