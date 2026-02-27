Следствие потребовало арестовать основателя медиахолдинга Readovka

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Следствие обратилось в Тверской суд Москвы с ходатайством об аресте основателя издания Readovka Алексея Костылева, судебное заседание пройдет сегодня, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.