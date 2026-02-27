https://ria.ru/20260227/kostylev-2077147155.html
Следствие потребовало арестовать основателя медиахолдинга Readovka
Следствие потребовало арестовать основателя медиахолдинга Readovka - РИА Новости, 27.02.2026
Следствие потребовало арестовать основателя медиахолдинга Readovka
Следствие обратилось в Тверской суд Москвы с ходатайством об аресте основателя издания Readovka Алексея Костылева, судебное заседание пройдет сегодня,... РИА Новости, 27.02.2026
происшествия
россия
алексей костылев
readovka
россия
происшествия, россия, алексей костылев, readovka
Происшествия, Россия, Алексей Костылев, Readovka
