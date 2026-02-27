Рейтинг@Mail.ru
12:35 27.02.2026 (обновлено: 15:32 27.02.2026)
Яркая жизнь океана. Лучшие фото конкурса The Underwater Photographer — 2026
Жюри конкурса The Underwater Photographer of the Year назвало победителей 2026 года. Подводный мир, запечатленный на снимках лауреатов, — в фотоленте РИА Новости.
Яркая жизнь океана. Лучшие фото конкурса The Underwater Photographer — 2026

Жюри конкурса The Underwater Photographer of the Year назвало победителей 2026 года. Подводный мир, запечатленный на снимках лауреатов, — в фотоленте РИА Новости.
© Matty Smith/UPY2026

Главный приз достался фотографу из Австралии Мэтти Смиту за снимок пары детенышей морского слона. Его работа обошла 7,9 тысячи фотографий, присланных на конкурс со всего мира.

Работа фотографа из Австралии Matty Smith Rockpool Rookies, победившая в конкурсе The Underwater Photographer of the Year 2026

Главный приз достался фотографу из Австралии Мэтти Смиту за снимок пары детенышей морского слона. Его работа обошла 7,9 тысячи фотографий, присланных на конкурс со всего мира.

© Shunsuke Nakano/UPY2026

В номинации "Черно-белая фотография" победителем стал японец Шунсуке Накано, запечатлевший губана в окне из кораллов.

Работа фотографа из Японии Shunsuke Nakano Coral Window, победившая в категории Black & White конкурса The Underwater Photographer of the Year 2026

В номинации "Черно-белая фотография" победителем стал японец Шунсуке Накано, запечатлевший губана в окне из кораллов.

© Andrea Michelutti/UPY2026

Пресноводный рак на фоне альпийской вершины принес итальянскому фотографу Андреа Микелутти победу в номинации "Снимок, сделанный на компактную камеру".

Работа фотографа из Италии Andrea Michelutti Alpine lookout, победившая в категории Compact конкурса The Underwater Photographer of the Year 2026

Пресноводный рак на фоне альпийской вершины принес итальянскому фотографу Андреа Микелутти победу в номинации "Снимок, сделанный на компактную камеру".

© Sam Blount/UPY2026

Сэма Блаунта из США признали лучшим в номинации "Новые имена" за снимок морского леопарда.

"Наблюдать за тем, как эта огромная пасть, усеянная острыми зубами, несется прямо на меня, — это захватывающее зрелище, которое я никогда не забуду", — признался фотограф.

Работа фотографа из США Sam Blount Lunging Leopard, победившая в категории Up & Coming Underwater Photographer of the Year 2026

Сэма Блаунта из США признали лучшим в номинации "Новые имена" за снимок морского леопарда.

"Наблюдать за тем, как эта огромная пасть, усеянная острыми зубами, несется прямо на меня, — это захватывающее зрелище, которое я никогда не забуду", — признался фотограф.

© Ventura Romero/UPY2026

Испанец Вентуро Ромеро стал вторым в номинации "Поведение" со снимком "Вместе мы справимся!". На нем группа кашалотов противостоит акуле.

Работа фотографа из Испании Ventura Romero Together we can!, занявшая второе место в категории Behaviour конкурса The Underwater Photographer of the Year 2026

Испанец Вентуро Ромеро стал вторым в номинации "Поведение" со снимком "Вместе мы справимся!". На нем группа кашалотов противостоит акуле.

© Tom Ingram/UPY2026

Том Ингрэм победил в номинации "Макросъемка в британских водах". На его фотографии "Мама" изображена самка осьминога, охраняющая свою икру.

"Осьминоги — самые преданные родители: самка охраняет икру много недель, перестает питаться и умирает вскоре после того, как убеждается в благополучном вылуплении детенышей", — рассказал фотограф.

Работа фотографа из Великобритании Tom Ingram Mum, победившая в категории British Waters Macro конкурса The Underwater Photographer of the Year 2026

Том Ингрэм победил в номинации "Макросъемка в британских водах". На его фотографии "Мама" изображена самка осьминога, охраняющая свою икру.

"Осьминоги — самые преданные родители: самка охраняет икру много недель, перестает питаться и умирает вскоре после того, как убеждается в благополучном вылуплении детенышей", — рассказал фотограф.

© Steven Kovacs/UPY2026

Американский фотограф Стивен Ковач занял второе место в номинации "Портрет" со снимком "Кричащий глотатель". Глотатели, или змеезубые рыбы, отличаются тем, что способны поедать добычу, которая в два раза длиннее и в десять раз тяжелее их самих.

Работа фотографа из США Steven Kovacs Screaming Swallower, занявшая второе место в категории Portrait конкурса The Underwater Photographer of the Year 2026

Американский фотограф Стивен Ковач занял второе место в номинации "Портрет" со снимком "Кричащий глотатель". Глотатели, или змеезубые рыбы, отличаются тем, что способны поедать добычу, которая в два раза длиннее и в десять раз тяжелее их самих.

© SeongCheol Cho/UPY2026

Победителем в номинации "Макросъемка" стал Сочхоль Чо из Южной Кореи. Ему удалось запечатлеть креветку-симбионта, обитающую внутри естественного спиралевидного коралла.

Работа фотографа из Южной Кореи SeongCheol Cho Calm at the Heart of Turmoil, победившая в категории Macro конкурса The Underwater Photographer of the Year 2026

Победителем в номинации "Макросъемка" стал Сочхоль Чо из Южной Кореи. Ему удалось запечатлеть креветку-симбионта, обитающую внутри естественного спиралевидного коралла.

© Jack Ho/UPY2026

В этом году впервые присуждали победу в номинации "Смартфон". Здесь первое место занял снимок зевающей волосатой рыбы-лягушки, сделанный китайским фотографом Джеком Хо на телефон Vivo.

Работа фотографа из Китая Jack Ho The Roar, победившая в категории Smartphone конкурса The Underwater Photographer of the Year 2026

В этом году впервые присуждали победу в номинации "Смартфон". Здесь первое место занял снимок зевающей волосатой рыбы-лягушки, сделанный китайским фотографом Джеком Хо на телефон Vivo.

© Niclas Andersson/UPY2026

Швед Никлас Андерссон одержал победу в номинации "Затонувшие корабли". На его снимке — знаменитый японский линкор "Нагато", который лежит на глубине более 50 метров.

Работа фотографа из Швеции Niclas Andersson The Guns of the Nagato, победившая в категории Wrecks конкурса The Underwater Photographer of the Year 2026

Швед Никлас Андерссон одержал победу в номинации "Затонувшие корабли". На его снимке — знаменитый японский линкор "Нагато", который лежит на глубине более 50 метров.

© Cecile Gabillon Barats/UPY2026

В номинации "Широкоугольная съемка" победу присудили снимку "Счастливый малыш", который сделала Сесиль Габильон Баратс из Франции.

"На Доминике мне посчастливилось стать свидетелем поистине волшебной встречи с любопытным детенышем кашалота", — рассказала она.

Работа фотографа из Франции Cecile Gabillon Barats Happy Baby, победившая в категории Wide Angle конкурса The Underwater Photographer of the Year 2026

В номинации "Широкоугольная съемка" победу присудили снимку "Счастливый малыш", который сделала Сесиль Габильон Баратс из Франции.

"На Доминике мне посчастливилось стать свидетелем поистине волшебной встречи с любопытным детенышем кашалота", — рассказала она.

© Simon Theuma/UPY2026

Снимок креветки-комменсала длиной около 20 миллиметров, устроившейся на одном из щупалец морской звезды, принес австралийскому фотографу Саймону Теуме третье место в номинации "Макросъемка".

Работа фотографа из Австралии Simon Theuma A Time to Dream, занявшая третье место в категории Macro конкурса The Underwater Photographer of the Year 2026

Снимок креветки-комменсала длиной около 20 миллиметров, устроившейся на одном из щупалец морской звезды, принес австралийскому фотографу Саймону Теуме третье место в номинации "Макросъемка".

© Renee Capozzola/UPY2026

Американец Рене Капоццола стал вторым в номинации "Коралловые рифы" со снимком акулы, патрулирующей коралловый риф в архипелаге Туамоту во Французской Полинезии.

Работа фотографа из США Renee Capozzola Sunset Patrol, занявшая второе место в категории Coral Reefs конкурса The Underwater Photographer of the Year 2026

Американец Рене Капоццола стал вторым в номинации "Коралловые рифы" со снимком акулы, патрулирующей коралловый риф в архипелаге Туамоту во Французской Полинезии.

© Kazushige Horiguchi/UPY2026

В номинации "Поведение" победителем признали японского фотографа Казусигэ Хоригучи. На снимке запечатлен момент вылупления личинок рыбок-клоунов.

Работа фотографа из Японии Kazushige Horiguchi Clownfish Hatchout, победившая в категории Behaviour конкурса The Underwater Photographer of the Year 2026

В номинации "Поведение" победителем признали японского фотографа Казусигэ Хоригучи. На снимке запечатлен момент вылупления личинок рыбок-клоунов.

Фото
 
 
