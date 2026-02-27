Яркая жизнь океана. Лучшие фото конкурса The Underwater Photographer — 2026

© Tom Ingram/UPY2026

Том Ингрэм победил в номинации "Макросъемка в британских водах". На его фотографии "Мама" изображена самка осьминога, охраняющая свою икру.

"Осьминоги — самые преданные родители: самка охраняет икру много недель, перестает питаться и умирает вскоре после того, как убеждается в благополучном вылуплении детенышей", — рассказал фотограф.