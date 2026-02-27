Яркая жизнь океана. Лучшие фото конкурса The Underwater Photographer — 2026

Главный приз достался фотографу из Австралии Мэтти Смиту за снимок пары детенышей морского слона. Его работа обошла 7,9 тысячи фотографий, присланных на конкурс со всего мира.
В номинации "Черно-белая фотография" победителем стал японец Шунсуке Накано, запечатлевший губана в окне из кораллов.
Пресноводный рак на фоне альпийской вершины принес итальянскому фотографу Андреа Микелутти победу в номинации "Снимок, сделанный на компактную камеру".
Сэма Блаунта из США признали лучшим в номинации "Новые имена" за снимок морского леопарда.
"Наблюдать за тем, как эта огромная пасть, усеянная острыми зубами, несется прямо на меня, — это захватывающее зрелище, которое я никогда не забуду", — признался фотограф.
Испанец Вентуро Ромеро стал вторым в номинации "Поведение" со снимком "Вместе мы справимся!". На нем группа кашалотов противостоит акуле.
Том Ингрэм победил в номинации "Макросъемка в британских водах". На его фотографии "Мама" изображена самка осьминога, охраняющая свою икру.
"Осьминоги — самые преданные родители: самка охраняет икру много недель, перестает питаться и умирает вскоре после того, как убеждается в благополучном вылуплении детенышей", — рассказал фотограф.
Американский фотограф Стивен Ковач занял второе место в номинации "Портрет" со снимком "Кричащий глотатель". Глотатели, или змеезубые рыбы, отличаются тем, что способны поедать добычу, которая в два раза длиннее и в десять раз тяжелее их самих.
Победителем в номинации "Макросъемка" стал Сочхоль Чо из Южной Кореи. Ему удалось запечатлеть креветку-симбионта, обитающую внутри естественного спиралевидного коралла.
В этом году впервые присуждали победу в номинации "Смартфон". Здесь первое место занял снимок зевающей волосатой рыбы-лягушки, сделанный китайским фотографом Джеком Хо на телефон Vivo.
Швед Никлас Андерссон одержал победу в номинации "Затонувшие корабли". На его снимке — знаменитый японский линкор "Нагато", который лежит на глубине более 50 метров.
В номинации "Широкоугольная съемка" победу присудили снимку "Счастливый малыш", который сделала Сесиль Габильон Баратс из Франции.
"На Доминике мне посчастливилось стать свидетелем поистине волшебной встречи с любопытным детенышем кашалота", — рассказала она.
Снимок креветки-комменсала длиной около 20 миллиметров, устроившейся на одном из щупалец морской звезды, принес австралийскому фотографу Саймону Теуме третье место в номинации "Макросъемка".
Американец Рене Капоццола стал вторым в номинации "Коралловые рифы" со снимком акулы, патрулирующей коралловый риф в архипелаге Туамоту во Французской Полинезии.
В номинации "Поведение" победителем признали японского фотографа Казусигэ Хоригучи. На снимке запечатлен момент вылупления личинок рыбок-клоунов.
