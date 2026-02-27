https://ria.ru/20260227/konflikt-2077257405.html
Эксперт оценил влияние конфликта с Пакистаном на связи Кабула с Москвой
27.02.2026
Эксперт оценил влияние конфликта с Пакистаном на связи Кабула с Москвой
Афгано-пакистанский конфликт несет огромные риски для экономического взаимодействия Кабула с Москвой, может ударить по всем сферам, заявил РИА Новости...
2026-02-27T18:35:00+03:00
2026-02-27T18:35:00+03:00
2026-02-27T18:35:00+03:00
Хабибуллин: конфликт с Пакистаном несет риски для связей Кабула с Москвой
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Афгано-пакистанский конфликт несет огромные риски для экономического взаимодействия Кабула с Москвой, может ударить по всем сферам, заявил РИА Новости руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.
"Безусловно, (конфликт) несет огромные риски. Ведь вопросы безопасности в бизнесе самое главное. Жизнь человека бесценна. Конечно, это удар по торговле между нашими странами. Это форс-мажор (простой вагонов и т.д.), и за эти риски несут расходы бизнесмены как России
, так и Афганистана", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном влиянии конфликта на торгово-экономическое сотрудничество РФ и Афганистана
.
По его словам, конфликт может сказаться на всех сферах сотрудничества.
"Ударит по всем. Уже пошел процесс удорожания логистики. И наши экспортёры начнут требовать 100% предоплаты", - отметил Хабибуллин.
Он добавил, что "при продлении вооруженного конфликта никакого российского бизнеса там не будет, как и бизнеса из других стран", однако больше всего пострадает народ Афганистана, так как почти вся продукция привозная, из других стран, а местное производство только начинает развиваться.
Афганистан 26 февраля начал военную операцию против пакистанских военных вдоль всей линии Дюранда - непризнанной Кабулом
границы между двумя государствами - в ответ на бомбардировки ВВС Пакистана
афганской территории. Пакистан, в свою очередь, заявил, что также открыл огонь, а позже заявил об "открытой войне" с Афганистаном.
Текущее обострение является продолжением конфликта между Пакистаном и Афганистаном, начавшегося в октябре 2025 года. Стороны несколько раз заявляли о прекращении огня, однако не смогли достичь договоренности о мире на границе. Исламабад
обвиняет Кабул в укрытии террористов, афганские власти это отрицают.