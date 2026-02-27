Рейтинг@Mail.ru
Названы товары, которые Россия может недополучить из-за кризиса в Пакистане - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:25 27.02.2026 (обновлено: 16:38 27.02.2026)
https://ria.ru/20260227/konflikt-2077110395.html
Названы товары, которые Россия может недополучить из-за кризиса в Пакистане
Названы товары, которые Россия может недополучить из-за кризиса в Пакистане - РИА Новости, 27.02.2026
Названы товары, которые Россия может недополучить из-за кризиса в Пакистане
Конфликт Пакистана и Афганистана может повлиять на поставки в Россию из этого региона одежды и картофеля, выяснило РИА Новости, изучив статистику торговой... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T12:25:00+03:00
2026-02-27T16:38:00+03:00
в мире
пакистан
россия
афганистан
оон
вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983125042_0:0:2437:1370_1920x0_80_0_0_7ea328be7a3c733a7a8a2e71fa90345d.jpg
https://ria.ru/20260227/mid-2077077887.html
пакистан
россия
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983125042_51:0:1878:1370_1920x0_80_0_0_347ff864a66b9bd4d2ebe32ca5b56ca9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пакистан, россия, афганистан, оон, вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
В мире, Пакистан, Россия, Афганистан, ООН, Вооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
Названы товары, которые Россия может недополучить из-за кризиса в Пакистане

Comtrade: кризис Пакистана и Афганистана может повлиять на поставки картофеля

© Фото : СФУКартофель
Картофель - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Фото : СФУ
Картофель. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Конфликт Пакистана и Афганистана может повлиять на поставки в Россию из этого региона одежды и картофеля, выяснило РИА Новости, изучив статистику торговой платформы ООН Comtrade.
Именно они являются ключевыми статьями товарного экспорта Пакистана в Россию. Согласно данным ведомства, поставки одежды в январе-июле прошлого года в Россию из этой страны составили 15,3 миллиона долларов. На втором месте были кожаные изделия - 12,2 миллиона долларов, а на третьем оказался картофель - почти 6 миллионов долларов.
Совокупный экспорт товаров из Пакистана в Россию в январе-июле составил 45 миллионов долларов.
Афганистан 26 февраля начал военную операцию против пакистанских военных вдоль всей линии Дюранда - непризнанной Кабулом границы между двумя государствами - в ответ на бомбардировки ВВС Пакистана афганской территории. Пакистан, в свою очередь, сообщил, что также открыл огонь, а позже заявил об "открытой войне" с Афганистаном.
Пакистанские военнослужащие на границе с Афганистаном - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Россия обеспокоена эскалацией между Пакистаном и Афганистаном, заявил МИД
Вчера, 10:50
 
В миреПакистанРоссияАфганистанООНВооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала