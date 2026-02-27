Словацкие компании ждут эффективных мер из-за остановки "Дружбы"

БРАТИСЛАВА, 27 фев - РИА Новости. Словацкие компании ожидают, что власти примут эффективные меры в ответ на приостановку Киевом поставок по "Дружбе", заявили РИА Новости в Совете словацких экспортеров.

Власти Словакии 13 февраля сообщили, что Киев остановил поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" из России транзитом через территорию Украины, ведомство ожидало их возобновления в ближайшие дни, но этого так и не произошло. Руководство Словакии считает, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж для приближения Украины к членству в Евросоюзе.

"Словацкие фирмы ожидают таких решений, которые не ухудшат их конкурентные позиции на международных рынках несоразмерным ростом цен на нефть… Стабильные, предсказуемые и доступные по цене поставки стратегического сырья являются основным условием для стабильной экспортной деятельности Словакии", - заявили в объединении.

В ассоциации выразили надежду, что министерство экономики Словакии примет эффективные меры по долгосрочному, устойчивому и стабильному с точки зрения цен обеспечению страны нефтью.