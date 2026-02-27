СМИ рассказали о тайном клубе, в котором состоит американская элита

Список из двух тысяч имен, датированный 2023 годом, раздобыл независимый журналист Дэниэл Богуслав. Один из членов клуба подтвердил New York Post его достоверность. При этом в самом клубе газете заявили, что не ведут списка членов из-за строгой секретности.