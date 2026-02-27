СМИ рассказали о тайном клубе, в котором состоит американская элита

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Известный американский актер и режиссер Клинт Иствуд, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, экс-гендиректор Google Эрик Шмидт и другие влиятельные люди, вероятно, состоят в тайном Богемском клубе, базирующемся в Калифорнии, пишет газета New York Post.
"Предположительно, произошла утечка информации о некоторых членах элитного, сверхсекретного клуба для мужчин в Калифорнии, среди которых лица от бывшего ведущего вечернего шоу Конана О'Брайена и миллиардера и бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга до экс-гендиректора Google Эрика Шмидта. <…> Такие люди, как легендарный актер и режиссер Клинт Иствуд и судья Верховного суда Кларенс Томас, по слухам, часто посещают клуб", — говорится в статье.
Долгое время в Богемском клубе состоял и ныне покойный бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, отмечает издание.
Список из двух тысяч имен, датированный 2023 годом, раздобыл независимый журналист Дэниэл Богуслав. Один из членов клуба подтвердил New York Post его достоверность. При этом в самом клубе газете заявили, что не ведут списка членов из-за строгой секретности.
