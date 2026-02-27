Рейтинг@Mail.ru
В Китае девушка родила пятерняшек - РИА Новости, 27.02.2026
12:08 27.02.2026
В Китае девушка родила пятерняшек
В Китае девушка родила пятерняшек
Девушка из Синьцзян-Уйгурского автономного района в Китае родила пятерых младенцев, вероятность подобного при естественном зачатии составляет 1 случай на 60... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T12:08:00+03:00
2026-02-27T12:08:00+03:00
китай
синьцзян-уйгурский автономный район
ухань
китай, синьцзян-уйгурский автономный район, ухань
Китай, Синьцзян-Уйгурский автономный район, Ухань
В Китае девушка родила пятерняшек

В Китае 24-летняя девушка родила пятерых младенцев

ПЕКИН, 27 фев – РИА Новости. Девушка из Синьцзян-Уйгурского автономного района в Китае родила пятерых младенцев, вероятность подобного при естественном зачатии составляет 1 случай на 60 миллионов, пишет газета "Цзинань жибао".
Роды прошли 26 февраля в городе Ухань в центральном Китае, на свет появились четыре девочки и один мальчик, средний вес новорожденных составил около килограмма. Роды длились около часа и прошли успешно. Отмечается, что все пять малышей получили оценку выше 6 по шкале Апгар, их жизненные показатели относительно стабильны, что, как пишет газета, очень редко встречается у крайне недоношенных детей с низким весом при рождении.
"Вероятность естественного зачатия пятерняшек составляет всего один случай на 60 миллионов - настоящее чудо жизни", - пишет газета.
В настоящее время пятерняшки находятся под профессиональным наблюдением в неонатальном отделении, их жизненные показатели стабильны. Молодая мама уже вернулась в обычную палату и "хорошо восстанавливается".
