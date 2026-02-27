Рейтинг@Mail.ru
10:21 27.02.2026 (обновлено: 16:38 27.02.2026)
МИД Китая призвал Пакистан и Афганистан к сдержанности
в мире, китай, пакистан, афганистан, мао нин, вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
В мире, Китай, Пакистан, Афганистан, Мао Нин, Вооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
МИД Китая призвал Пакистан и Афганистан к сдержанности

МИД КНР: Китай следит за развитием ситуации между Пакистаном и Афганистаном

© AP Photo / Wahidullah KakarВооруженные члены организации "Талибан" в Афганистане
Вооруженные члены организации Талибан в Афганистане - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© AP Photo / Wahidullah Kakar
Вооруженные члены организации "Талибан" в Афганистане
ПЕКИН, 27 фев – РИА Новости. Китай внимательно следит за развитием ситуации между Пакистаном и Афганистаном, призывает стороны к сдержанности, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Ранее глава пакистанского минобороны Хаваджа Асиф заявил, что талибы начали экспорт терроризма из Афганистана, добавив, что терпение Пакистана закончилось и началась открытая война.
"Китай внимательно следит за развитием ситуации", - заявила Мао Нин.
Она призвала обе стороны "сохранять спокойствие и проявлять сдержанность".
ОДКБ призвала к урегулированию конфликта Афганистана и Пакистана
Вчера, 10:12
 
