https://ria.ru/20260227/kitay-2077067863.html
МИД Китая призвал Пакистан и Афганистан к сдержанности
МИД Китая призвал Пакистан и Афганистан к сдержанности - РИА Новости, 27.02.2026
МИД Китая призвал Пакистан и Афганистан к сдержанности
Китай внимательно следит за развитием ситуации между Пакистаном и Афганистаном, призывает стороны к сдержанности, заявила на брифинге в пятницу официальный... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T10:21:00+03:00
2026-02-27T10:21:00+03:00
2026-02-27T16:38:00+03:00
в мире
китай
пакистан
афганистан
мао нин
вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077081987_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a83eeda22d49f632743044b7b6b6b2b6.jpg
https://ria.ru/20260227/odkb-2077065752.html
китай
пакистан
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077081987_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_382fed7a03bb5cb11109d568157ab968.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, пакистан, афганистан, мао нин, вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
В мире, Китай, Пакистан, Афганистан, Мао Нин, Вооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
МИД Китая призвал Пакистан и Афганистан к сдержанности
МИД КНР: Китай следит за развитием ситуации между Пакистаном и Афганистаном