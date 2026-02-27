Китай ответил на требования США присоединиться к переговорам по разоружению

ПЕКИН, 27 фев – РИА Новости. Требовать от Китая присоединиться к переговорам США и РФ по ядерному разоружению нечестно, на данном этапе это неосуществимо, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин.