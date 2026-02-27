Китай ответил на требования США присоединиться к переговорам по разоружению

ПЕКИН, 27 фев – РИА Новости. Требовать от Китая присоединиться к переговорам США и РФ по ядерному разоружению нечестно, на данном этапе это неосуществимо, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что любой договор по ядерному оружию должен включать США, КНР и РФ, это, по его словам, будет хорошо для мира.
"Ядерные силы Китая находятся на совершенно другом уровне в сравнении с силами США и России. Требовать от Китая участвовать в так называемых трехсторонних переговорах по ядерному разоружению между Китаем, США и Россией на данном этапе несправедливо, нерационально и невыполнимо", - заявила Мао Нин на просьбу РИА Новости прокомментировать заявление Рубио.
Срок действия ДСНВ истек 5 февраля. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что после истечения срока договора РФ готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.
