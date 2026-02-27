Рейтинг@Mail.ru
Киркоров открыл первое после перерыва сольное шоу песней "Все хорошо" - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
23:09 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/kirkorov-2077311486.html
Киркоров открыл первое после перерыва сольное шоу песней "Все хорошо"
Киркоров открыл первое после перерыва сольное шоу песней "Все хорошо" - РИА Новости, 27.02.2026
Киркоров открыл первое после перерыва сольное шоу песней "Все хорошо"
Народный артист РФ Филипп Киркоров открыл свое первое после перерыва большое сольное шоу в Москве песнями "Все хорошо" и "Корона", передает корреспондент РИА... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T23:09:00+03:00
2026-02-27T23:09:00+03:00
шоубиз
варна
россия
филипп киркоров
государственное музыкальное училище имени гнесиных
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111719/75/1117197503_0:0:2359:1326_1920x0_80_0_0_32df50614bc2736b0379c2a2e8c2cc6b.jpg
https://ria.ru/20260227/moskva-2077291709.html
варна
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111719/75/1117197503_87:0:2271:1638_1920x0_80_0_0_bdca63139971098f7bd5f35ef2ed6766.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
варна, россия, филипп киркоров, государственное музыкальное училище имени гнесиных, общество
Шоубиз, Варна, Россия, Филипп Киркоров, Государственное музыкальное училище имени Гнесиных, Общество
Киркоров открыл первое после перерыва сольное шоу песней "Все хорошо"

Киркоров открыл первое после перерыва шоу песнями "Все хорошо" и "Корона"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПевец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Певец Филипп Киркоров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Народный артист РФ Филипп Киркоров открыл свое первое после перерыва большое сольное шоу в Москве песнями "Все хорошо" и "Корона", передает корреспондент РИА Новости.
Киркоров даст три больших сольных концерта на площадке Live Арена 27 и 28 февраля, а также 1 марта.
"Добрый вечер, Москва! Вот и настали эти три вечера, которые я так долго-долго ждал. Мы с моим коллективом готовились и днем, и ночью, вкладывая все сердце и душу в каждую песню. Сегодняшний концерт - это мой разговор с вами, диалог с вами, который будет периодически переходить в монолог артиста", - сказал он со сцены, открывая концерт.
Певец открыл шоу песней "Все хорошо", а после исполнил свой "гимн" - песню "Корона".
Филипп Киркоров родился в болгарском городе Варна 30 апреля 1967 года в творческой семье. С отличием окончил Государственное музыкальное училище имени Гнесиных в 1988 году. В 2001 году он получил звание заслуженного артиста, а в 2008-м - народного артиста России. К этому моменту он выступал на сцене уже четверть века. В 2017 году награжден орденом Почета.
Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Песков и Навка посетили концерт Киркорова в Москве
Вчера, 21:51
 
ШоубизВарнаРоссияФилипп КиркоровГосударственное музыкальное училище имени ГнесиныхОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала