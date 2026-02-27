https://ria.ru/20260227/kirkorov-2077311486.html
Киркоров открыл первое после перерыва сольное шоу песней "Все хорошо"
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Народный артист РФ Филипп Киркоров открыл свое первое после перерыва большое сольное шоу в Москве песнями "Все хорошо" и "Корона", передает корреспондент РИА Новости.
Киркоров
даст три больших сольных концерта на площадке Live Арена 27 и 28 февраля, а также 1 марта.
"Добрый вечер, Москва! Вот и настали эти три вечера, которые я так долго-долго ждал. Мы с моим коллективом готовились и днем, и ночью, вкладывая все сердце и душу в каждую песню. Сегодняшний концерт - это мой разговор с вами, диалог с вами, который будет периодически переходить в монолог артиста", - сказал он со сцены, открывая концерт.
Певец открыл шоу песней "Все хорошо", а после исполнил свой "гимн" - песню "Корона".
Филипп Киркоров родился в болгарском городе Варна
30 апреля 1967 года в творческой семье. С отличием окончил Государственное музыкальное училище имени Гнесиных
в 1988 году. В 2001 году он получил звание заслуженного артиста, а в 2008-м - народного артиста России
. К этому моменту он выступал на сцене уже четверть века. В 2017 году награжден орденом Почета.