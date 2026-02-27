Рейтинг@Mail.ru
Филипп Киркоров выпустил новый альбом - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
20:00 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/kirkorov-2077276897.html
Филипп Киркоров выпустил новый альбом
Филипп Киркоров выпустил новый альбом - РИА Новости, 27.02.2026
Филипп Киркоров выпустил новый альбом
Народный артист РФ Филипп Киркоров выпустил новый альбом Uno, в который вошли как его золотые хиты, так и новые песни, и назвал его классикой от классика. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T20:00:00+03:00
2026-02-27T20:00:00+03:00
шоубиз
россия
варна
филипп киркоров
государственное музыкальное училище имени гнесиных
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030389593_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_105bda16ff0fcef7534d60d5ac383532.jpg
https://ria.ru/20260217/zhukov-2074847266.html
россия
варна
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030389593_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_98a39f751918af0338dbb8f8e0b436ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, варна, филипп киркоров, государственное музыкальное училище имени гнесиных, общество
Шоубиз, Россия, Варна, Филипп Киркоров, Государственное музыкальное училище имени Гнесиных, Общество
Филипп Киркоров выпустил новый альбом

Филипп Киркоров выпустил новый альбом Uno

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПевец Филипп Киркоров на фестивале VK Fest 2025 в Москве
Певец Филипп Киркоров на фестивале VK Fest 2025 в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Народный артист РФ Филипп Киркоров выпустил новый альбом Uno, в который вошли как его золотые хиты, так и новые песни, и назвал его классикой от классика.
Киркоров даст три больших сольных концерта на площадке Live Арена в пятницу, субботу и воскресенье. Артист представит зрителям свои золотые хиты: "Зайка моя", "Снег", "Жестокая любовь", "Я за тебя умру", "Единственная моя" и другие.
"Это классика от классика!.. Здесь 13 песен на виниле и 17 песен на музыкальных цифровых платформах. Концепция интересная: 50% песен, которые выходили за последние три года синглами, и 50% новых песен, которые никто не слышал. Я решил объединить их в один альбом. Это Киркоров. Это бренд - и это самое главное", - сказал артист журналистам.
Киркоров родился в болгарском городе Варна 30 апреля 1967 года в творческой семье. С отличием окончил Государственное музыкальное училище имени Гнесиных в 1988 году. В 2001 году он получил звание заслуженного артиста, а в 2008-м - народного артиста России. К этому моменту он выступал на сцене уже четверть века. В 2017 году награжден орденом Почета.
Певец Сергей Жуков - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Гендиректор "Джема" заявил, что певец Жуков не приходил на очные ставки
17 февраля, 06:28
 
ШоубизРоссияВарнаФилипп КиркоровГосударственное музыкальное училище имени ГнесиныхОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала