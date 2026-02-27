МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Народный артист РФ Филипп Киркоров выпустил новый альбом Uno, в который вошли как его золотые хиты, так и новые песни, и назвал его классикой от классика.
Киркоров даст три больших сольных концерта на площадке Live Арена в пятницу, субботу и воскресенье. Артист представит зрителям свои золотые хиты: "Зайка моя", "Снег", "Жестокая любовь", "Я за тебя умру", "Единственная моя" и другие.
"Это классика от классика!.. Здесь 13 песен на виниле и 17 песен на музыкальных цифровых платформах. Концепция интересная: 50% песен, которые выходили за последние три года синглами, и 50% новых песен, которые никто не слышал. Я решил объединить их в один альбом. Это Киркоров. Это бренд - и это самое главное", - сказал артист журналистам.
Киркоров родился в болгарском городе Варна 30 апреля 1967 года в творческой семье. С отличием окончил Государственное музыкальное училище имени Гнесиных в 1988 году. В 2001 году он получил звание заслуженного артиста, а в 2008-м - народного артиста России. К этому моменту он выступал на сцене уже четверть века. В 2017 году награжден орденом Почета.