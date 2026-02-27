БРАТИСЛАВА, 27 фев - РИА Новости. Киев пытается убедить органы Европейского союза, что транспортировка нефти по нефтепроводу "Дружба" невозможна, но это не так, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Словакию и Киев остановил поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" транзитом через территорию Украины Венгрию 27 января. Министерство экономики Словакии ожидало их возобновления в ближайшее время, но этого так и не произошло. Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе.

"Украинская сторона проводит кампанию, цель которой - убедить органы Европейского союза, что невозможно технологически через территорию Украины поставлять в Словакию нефть, ту нефть, которую Slovnaft покупает на белорусско-украинских границах", - сказал Фицо на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал ТА3 в пятницу.

Он полагает, что украинская сторона снова может сдвинуть сроки возможного восстановления поставок нефти по "Дружбе", однако у Словакии есть информация о том, что трубопровод не был поврежден и технологических препятствий для транспортировки нефти нет.

"Мы попросили нашего посла в Киеве поехать и посмотреть на то место, которое, как утверждает украинская сторона, повреждено. Это позволено не было нашему послу, это не позволили сделать и послу Европейского союза, который в Киеве", - заключил Фицо.