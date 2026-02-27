Рейтинг@Mail.ru
Киев пытается обмануть ЕС о транспортировке по "Дружбе", заявил Фицо - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:58 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/kiev-2077146328.html
Киев пытается обмануть ЕС о транспортировке по "Дружбе", заявил Фицо
Киев пытается обмануть ЕС о транспортировке по "Дружбе", заявил Фицо - РИА Новости, 27.02.2026
Киев пытается обмануть ЕС о транспортировке по "Дружбе", заявил Фицо
Киев пытается убедить органы Европейского союза, что транспортировка нефти по нефтепроводу "Дружба" невозможна, но это не так, заявил премьер-министр Словакии... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T13:58:00+03:00
2026-02-27T13:58:00+03:00
в мире
словакия
киев
украина
роберт фицо
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030168199_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6cf97c507a276f87cb2d9336e306b1e8.jpg
https://ria.ru/20260226/mid-2077019342.html
https://ria.ru/20260226/peskov-2076875311.html
словакия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030168199_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_3a5fa0ef42e654163553a2a2ba2a76f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, словакия, киев, украина, роберт фицо, евросоюз
В мире, Словакия, Киев, Украина, Роберт Фицо, Евросоюз
Киев пытается обмануть ЕС о транспортировке по "Дружбе", заявил Фицо

Фицо: Киев пытается убедить ЕС, что транспортировка нефти по "Дружбе" невозможна

© AP Photo / Jose Luis MaganaРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© AP Photo / Jose Luis Magana
Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРАТИСЛАВА, 27 фев - РИА Новости. Киев пытается убедить органы Европейского союза, что транспортировка нефти по нефтепроводу "Дружба" невозможна, но это не так, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Киев остановил поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" транзитом через территорию Украины в Словакию и Венгрию 27 января. Министерство экономики Словакии ожидало их возобновления в ближайшее время, но этого так и не произошло. Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Сийярто пригрозил Украине из-за ситуации с "Дружбой"
26 февраля, 23:29
"Украинская сторона проводит кампанию, цель которой - убедить органы Европейского союза, что невозможно технологически через территорию Украины поставлять в Словакию нефть, ту нефть, которую Slovnaft покупает на белорусско-украинских границах", - сказал Фицо на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал ТА3 в пятницу.
Он полагает, что украинская сторона снова может сдвинуть сроки возможного восстановления поставок нефти по "Дружбе", однако у Словакии есть информация о том, что трубопровод не был поврежден и технологических препятствий для транспортировки нефти нет.
"Мы попросили нашего посла в Киеве поехать и посмотреть на то место, которое, как утверждает украинская сторона, повреждено. Это позволено не было нашему послу, это не позволили сделать и послу Европейского союза, который в Киеве", - заключил Фицо.
Правительство Словакии 18 февраля объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для НПЗ Slovnaft, который зависит от поставок российской нефти, из госрезервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти. Возобновление поставок по "Дружбе" ожидается не раньше марта.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Песков назвал действия Киева по "Дружбе" саботажем
26 февраля, 13:41
 
В миреСловакияКиевУкраинаРоберт ФицоЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала