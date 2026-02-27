Киев пытается обмануть ЕС о транспортировке по "Дружбе", заявил Фицо

БРАТИСЛАВА, 27 фев - РИА Новости. Киев пытается убедить органы Европейского союза, что транспортировка нефти по нефтепроводу "Дружба" невозможна, но это не так, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Киев остановил поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" транзитом через территорию Украины в Словакию и Венгрию 27 января. Министерство экономики Словакии ожидало их возобновления в ближайшее время, но этого так и не произошло. Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе.
Сийярто пригрозил Украине из-за ситуации с "Дружбой"
26 февраля, 23:29
"Украинская сторона проводит кампанию, цель которой - убедить органы Европейского союза, что невозможно технологически через территорию Украины поставлять в Словакию нефть, ту нефть, которую Slovnaft покупает на белорусско-украинских границах", - сказал Фицо на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал ТА3 в пятницу.
Он полагает, что украинская сторона снова может сдвинуть сроки возможного восстановления поставок нефти по "Дружбе", однако у Словакии есть информация о том, что трубопровод не был поврежден и технологических препятствий для транспортировки нефти нет.
"Мы попросили нашего посла в Киеве поехать и посмотреть на то место, которое, как утверждает украинская сторона, повреждено. Это позволено не было нашему послу, это не позволили сделать и послу Европейского союза, который в Киеве", - заключил Фицо.
Правительство Словакии 18 февраля объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для НПЗ Slovnaft, который зависит от поставок российской нефти, из госрезервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти. Возобновление поставок по "Дружбе" ожидается не раньше марта.
Песков назвал действия Киева по "Дружбе" саботажем
26 февраля, 13:41