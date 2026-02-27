В Киеве выразили надежду на скорую встречу Путина, Трампа и Зеленского

РИМ, 27 фев – РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с Владимиром Зеленским может пройти до конца марта при удачном ходе переговоров по урегулированию конфликта на Украине, надеется замглавы офиса Зеленского Сергей Кислица.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в минувшие выходные сообщил, что в течение трех недель могут состояться переговоры, которые откроют возможность для трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского.
"Фундаментальные политические вопросы должны быть решены на трехстороннем саммите Зеленского, Путина и Трампа. Трамп и Зеленский также подробно обсуждали это по телефону два дня назад. Если предстоящие переговоры с россиянами пройдут относительно хорошо, то можно бы подумать о встрече трех президентов в ближайшие недели, возможно, до конца марта", - заявил Кислица в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
По его словам, подобный формат позволит разрешить основные вопросы, которые не могут урегулировать переговорные команды.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча на высшем уровне России и Украины должна финализировать всю работу на переговорах. По его словам, было бы ошибкой пытаться определить стадию урегулирования на Украине или делать прогнозы. Также он заявлял, что предложение приехать в Москву для Владимира Зеленского остается в силе.
