В Киеве выразили надежду на скорую встречу Путина, Трампа и Зеленского

"Фундаментальные политические вопросы должны быть решены на трехстороннем саммите Зеленского, Путина и Трампа. Трамп и Зеленский также подробно обсуждали это по телефону два дня назад. Если предстоящие переговоры с россиянами пройдут относительно хорошо, то можно бы подумать о встрече трех президентов в ближайшие недели, возможно, до конца марта", - заявил Кислица в интервью итальянской газете Corriere della Sera.