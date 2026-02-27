Рейтинг@Mail.ru
12:37 27.02.2026
Передача Киеву ядерного оружия лишь подорвет переговоры, считает эксперт
Передача Киеву ядерного оружия лишь подорвет переговоры, считает эксперт
в мире
франция
киев
украина
владимир брутер
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
в мире, франция, киев, украина, владимир брутер, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Франция, Киев, Украина, Владимир Брутер, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Передача Киеву ядерного оружия лишь подорвет переговоры, считает эксперт

РИА Новости: передача Киеву ЯО не усилит позиции Лондона и Парижа

© Fotolia / dmitrydesignerФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Fotolia / dmitrydesigner
Флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Британия и Франция, рассматривающие идею передачи ядерного оружия Киеву, пытаются этим резко усилить свою роль в переговорах по украинскому конфликту, но такой шаг на деле грозит провалом переговорного процесса, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.
"Считают, что они таким образом решат конкретные вопросы, прежде всего своего полного возвращения в игру (в переговорный процесс по Украине - ред.)", - сказал РИА Новости Брутер.
При этом он отметил, что власти Британии и Франции не обеспокоены последствиями подобного шага даже внутри Европы. Как полагает собеседник, снабжение Киева ядерным оружием на самом деле резко отрицательно скажется на уже идущем переговорном процессе.
"Вряд ли это приведет к тому, что сегодняшние переговорные треки будут успешными", - подчеркнул эксперт.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Политолог прокомментировал планы Европы передать Украине ядерное оружие
