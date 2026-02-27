Рейтинг@Mail.ru
Алексей Костылев: кто такой, в чем обвиняют основателя Readovka
18:25 27.02.2026 (обновлено: 21:54 27.02.2026)
Основателю издания Readovka вменяют хищение у Минобороны
Алексей Костылев: кто такой, в чем обвиняют основателя Readovka
Основателю издания Readovka вменяют хищение у Минобороны
Основателю издания Readovka вменяют хищение у Минобороны

Основателю Readovka Костылеву вменяют хищение миллиарда рублей у Минобороны

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Основателю издания Readovka Алексею Костылеву вменяют хищение крупной суммы у Минобороны, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Подозревается в хищении одного миллиарда рублей Министерства обороны Российской Федерации, неисполнении обязательств по госконтрактам", — заявила следователь.
Речь идет о контрактах на поставку БПЛА на несколько миллиардов рублей.
Тверской суд Москвы рассматривает ходатайство следствия об аресте Костылева. Как заявил его адвокат, дело о мошенничестве возбудили еще в сентябре прошлого года. По его словам, у обвиняемого прошли обыски, а сам он являлся к следователю, давал развернутые показания и не планировал скрываться.
В пятницу Telegram-канал "Русская жизнь", главным редактором которого является Костылев, сообщил о его задержании. Сегодня в суд поступило ходатайство следствия об аресте фигуранта по делу об мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.
В холдинге "Ридовка" заявили, что уголовное дело не связано с издательским бизнесом и деятельностью информационных ресурсов. Летом 2025 года там сообщали, что Костылев покинул издание.
Основателю Readovka Костылеву грозит до десяти лет лишения свободы
Вчера, 14:12
