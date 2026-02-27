Основателю издания Readovka вменяют хищение у Минобороны

"Подозревается в хищении одного миллиарда рублей Министерства обороны Российской Федерации, неисполнении обязательств по госконтрактам", — заявила следователь.

Речь идет о контрактах на поставку БПЛА на несколько миллиардов рублей.

В холдинге "Ридовка" заявили, что уголовное дело не связано с издательским бизнесом и деятельностью информационных ресурсов. Летом 2025 года там сообщали, что Костылев покинул издание.