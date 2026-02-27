https://ria.ru/20260227/khischenie-2077253860.html
Основателю издания Readovka вменяют хищение у Минобороны
Алексей Костылев: кто такой, в чем обвиняют основателя Readovka
Основателю издания Readovka вменяют хищение у Минобороны
Основателю издания Readovka Алексею Костылеву вменяют хищение крупной суммы у Минобороны, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T18:25:00+03:00
2026-02-27T18:25:00+03:00
2026-02-27T21:54:00+03:00
происшествия
москва
алексей костылев
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
хищение
мошенничество
readovka
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077251894_0:167:3048:1881_1920x0_80_0_0_cf12283302bb9b0ef40948d551062685.jpg
https://ria.ru/20260227/readovka-2077153161.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077251894_60:0:2791:2048_1920x0_80_0_0_f4bcf66160d9d2d9d63579ece14cba41.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, алексей костылев, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, хищение, мошенничество, readovka
Происшествия, Москва, Алексей Костылев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Хищение, Мошенничество, Readovka
Основателю издания Readovka вменяют хищение у Минобороны
Основателю Readovka Костылеву вменяют хищение миллиарда рублей у Минобороны
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Основателю издания Readovka Алексею Костылеву вменяют хищение крупной суммы у Минобороны, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Подозревается в хищении одного миллиарда рублей Министерства обороны Российской Федерации, неисполнении обязательств по госконтрактам", — заявила следователь.
Речь идет о контрактах на поставку БПЛА на несколько миллиардов рублей.
Тверской суд Москвы рассматривает ходатайство следствия об аресте Костылева
. Как заявил его адвокат, дело о мошенничестве возбудили еще в сентябре прошлого года. По его словам, у обвиняемого прошли обыски, а сам он являлся к следователю, давал развернутые показания и не планировал скрываться.
В пятницу Telegram-канал "Русская жизнь
", главным редактором которого является Костылев, сообщил о его задержании. Сегодня в суд поступило ходатайство следствия об аресте фигуранта по делу об мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.
В холдинге "Ридовка" заявили, что уголовное дело не связано с издательским бизнесом и деятельностью информационных ресурсов. Летом 2025 года там сообщали, что Костылев покинул издание.