Предполагаемому организатору хищения у бойцов СВО вменили десять эпизодов
Возможному организатору хищений у бойцов СВО Кабочкину вменили десять эпизодов
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Предполагаемого организатора преступной схемы хищения денег у бойцов СВО в аэропорту "Шереметьево" Алексея Кабочкина обвиняют в десяти эпизодах мошенничества, кражах, вымогательстве и создании преступного сообщества, говорится в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, помимо десяти эпизодов крупного мошенничества фигуранту вменяют три эпизода кражи, вымогательство и создание преступного сообщества.
По данным следствия, банда намеренно выбирала жертвами участников СВО, прибывающих в аэропорт "Шереметьево
", и похищала у них деньги. Большинство эпизодов касаются завышенных цен на такси: изначально адекватная стоимость к концу поездки кратно увеличивалась. За отказ платить потерпевшим угрожали физическим насилием, указано в материалах. По делу арестовано более 40 человек. Сумма ущерба составляет больше четырех миллионов рублей.