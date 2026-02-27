Предполагаемому организатору хищения у бойцов СВО вменили десять эпизодов

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Предполагаемого организатора преступной схемы хищения денег у бойцов СВО в аэропорту "Шереметьево" Алексея Кабочкина обвиняют в десяти эпизодах мошенничества, кражах, вымогательстве и создании преступного сообщества, говорится в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.