05:27 27.02.2026
Предполагаемому организатору хищения у бойцов СВО вменили десять эпизодов
происшествия, шереметьево (аэропорт)
Происшествия, Шереметьево (аэропорт)
Предполагаемому организатору хищения у бойцов СВО вменили десять эпизодов

Возможному организатору хищений у бойцов СВО Кабочкину вменили десять эпизодов

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramПредполагаемый организатор ОПГ Алексей Кабочкин в зале суда
Предполагаемый организатор ОПГ Алексей Кабочкин в зале суда - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Предполагаемый организатор ОПГ Алексей Кабочкин в зале суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Предполагаемого организатора преступной схемы хищения денег у бойцов СВО в аэропорту "Шереметьево" Алексея Кабочкина обвиняют в десяти эпизодах мошенничества, кражах, вымогательстве и создании преступного сообщества, говорится в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, помимо десяти эпизодов крупного мошенничества фигуранту вменяют три эпизода кражи, вымогательство и создание преступного сообщества.
По данным следствия, банда намеренно выбирала жертвами участников СВО, прибывающих в аэропорт "Шереметьево", и похищала у них деньги. Большинство эпизодов касаются завышенных цен на такси: изначально адекватная стоимость к концу поездки кратно увеличивалась. За отказ платить потерпевшим угрожали физическим насилием, указано в материалах. По делу арестовано более 40 человек. Сумма ущерба составляет больше четырех миллионов рублей.
Аэропорт Шереметьево - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Таксисты, обвиняемые в хищении у бойцов СВО в Шереметьево, опаивали их
11 февраля, 09:32
 
ПроисшествияШереметьево (аэропорт)
 
 
