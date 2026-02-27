СМИ: на борту вторгшегося в воды Кубы катера были граждане и резиденты США

"Двадцатичетырехфутовый (около 7,3 метра - ред.) катер, участвовавший в смертельном столкновении с кубинской береговой охраной, был угнан в Флорида-Кис и на его борту находились граждане США", - пишет портал.

Еще один гражданин США получил ранения и проходит лечение на Кубе, как минимум один из пассажиров имел действующую визу K-1 - неиммиграционную визу для въезда в США с целью брака с гражданином страны. Остальные находившиеся на катере, как утверждают чиновники, являются жителями США с правом постоянного пребывания в стране.