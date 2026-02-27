https://ria.ru/20260227/kater-2077023791.html
СМИ: на борту вторгшегося в воды Кубы катера были граждане и резиденты США
На борту катера, вторгшегося в воды Кубы, находились граждане и резиденты США, сообщает портал Axios со ссылкой на американских чиновников. РИА Новости, 27.02.2026
в мире
сша
куба
флорида
сша
куба
флорида
ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости.
На борту катера, вторгшегося в воды Кубы, находились граждане и резиденты США, сообщает портал Axios
со ссылкой на американских чиновников.
Ранее МВД Кубы
сообщило, что катер под американским флагом США
вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу, ответным огнем кубинские пограничники ликвидировали четырех человек на судне, еще шестеро были задержаны. Все они были кубинцами, проживающими в Соединенных Штатах, указало ведомство.
"Двадцатичетырехфутовый (около 7,3 метра - ред.) катер, участвовавший в смертельном столкновении с кубинской береговой охраной, был угнан в Флорида-Кис и на его борту находились граждане США", - пишет портал.
Как сообщает Axios, некоторые пассажиры катера имели судимости, один из четырех погибших - гражданин США.
Еще один гражданин США получил ранения и проходит лечение на Кубе, как минимум один из пассажиров имел действующую визу K-1 - неиммиграционную визу для въезда в США с целью брака с гражданином страны. Остальные находившиеся на катере, как утверждают чиновники, являются жителями США с правом постоянного пребывания в стране.
По словам чиновника США, владелец катера во Флориде
сообщил, что он был украден одним из сотрудников.