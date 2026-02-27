Рейтинг@Mail.ru
СМИ: на борту вторгшегося в воды Кубы катера были граждане и резиденты США - РИА Новости, 27.02.2026
00:21 27.02.2026
СМИ: на борту вторгшегося в воды Кубы катера были граждане и резиденты США
На борту катера, вторгшегося в воды Кубы, находились граждане и резиденты США, сообщает портал Axios со ссылкой на американских чиновников. РИА Новости, 27.02.2026
в мире, сша, куба, флорида
В мире, США, Куба, Флорида
© REUTERS / Norlys PerezБольница имени Арнальдо Милиана Кастро, где предположительно оказывают помощь пострадавшим после вооруженного инцидента с участием зарегистрированного во Флориде скоростного катера и кубинского патруля, в Санта-Кларе, Куба
Больница имени Арнальдо Милиана Кастро, где предположительно оказывают помощь пострадавшим после вооруженного инцидента с участием зарегистрированного во Флориде скоростного катера и кубинского патруля, в Санта-Кларе, Куба - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© REUTERS / Norlys Perez
Больница имени Арнальдо Милиана Кастро, где предположительно оказывают помощь пострадавшим после вооруженного инцидента с участием зарегистрированного во Флориде скоростного катера и кубинского патруля, в Санта-Кларе, Куба. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. На борту катера, вторгшегося в воды Кубы, находились граждане и резиденты США, сообщает портал Axios со ссылкой на американских чиновников.
Ранее МВД Кубы сообщило, что катер под американским флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу, ответным огнем кубинские пограничники ликвидировали четырех человек на судне, еще шестеро были задержаны. Все они были кубинцами, проживающими в Соединенных Штатах, указало ведомство.
Флаг Кубы - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Диверсантам, задержанным в акватории Кубы, может грозить смертная казнь
Вчера, 23:54
"Двадцатичетырехфутовый (около 7,3 метра - ред.) катер, участвовавший в смертельном столкновении с кубинской береговой охраной, был угнан в Флорида-Кис и на его борту находились граждане США", - пишет портал.
Как сообщает Axios, некоторые пассажиры катера имели судимости, один из четырех погибших - гражданин США.
Еще один гражданин США получил ранения и проходит лечение на Кубе, как минимум один из пассажиров имел действующую визу K-1 - неиммиграционную визу для въезда в США с целью брака с гражданином страны. Остальные находившиеся на катере, как утверждают чиновники, являются жителями США с правом постоянного пребывания в стране.
По словам чиновника США, владелец катера во Флориде сообщил, что он был украден одним из сотрудников.
Флаги Кубы и США в Гаване - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
СМИ: США готовы сотрудничать с Кубой по инциденту у берегов острова
00:16
 
