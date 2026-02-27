Рейтинг@Mail.ru
Картаев: ВТБ выполнил план по прибыли, хотя и не показал рекордов - РИА Новости, 27.02.2026
09:24 27.02.2026
Картаев: ВТБ выполнил план по прибыли, хотя и не показал рекордов
Картаев: ВТБ выполнил план по прибыли, хотя и не показал рекордов
ВТБ в 2025 году удалось выполнить план по прибыли, не провалившись по динамике кредитного портфеля и объема транзакций, хотя банк и не показал рекордных...
Картаев: ВТБ выполнил план по прибыли, хотя и не показал рекордов

Филипп Картаев: ВТБ выполнил план по прибыли, хотя и не показал рекордов

Деньги. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. ВТБ в 2025 году удалось выполнить план по прибыли, не провалившись по динамике кредитного портфеля и объема транзакций, хотя банк и не показал рекордных показателей, сообщил РИА Новости экономист, заведующий кафедрой микро- и макроэкономического анализа экономического факультета МГУ, доктор экономических наук Филипп Картаев, комментируя результаты банка по МСФО за прошлый год.

"По итогам прошлого года ВТБ не смог обновить рекорд по прибыли и заработал чуть больше 500 миллиардов рублей чистой прибыли. Банк не входит по уровню рентабельности в число лидирующих банков, но по величине абсолютной прибыли он один из первых; а среди системно значимых банков уже не первый год показывает и маржинальность выше среднего уровня", - рассказал Картаев.

При этом, отметил он, банк испытывает то же давление, что и другие участники рынка.

"Это рост проблемных активов, под которые необходимо дорезервироваться и сохранение жесткой ДКП наряду с ужесточением регулирования кредитования (макропруденциальные надбавки и так далее), что определяет слабую динамику кредитования при высокой процентной нагрузке заемщиков и сужает процентную маржу банка", - пояснил эксперт.

ВТБ смог компенсировать часть выпадающих процентных доходов за счет комиссионных и других источников – часто нестабильных и разовых, но тем не менее в структуре финреза прошлого года достаточно значимых.

"В итоге банк смог выполнить план по прибыли, не провалившись и по динамике кредитного портфеля и объема транзакций. Рыночные позиции стабильны; достаточность капитала чуть снизилась, но соответствует с некоторым запасом регулятивным требованиям", - отметил Картаев.

Он также указал на заметное снижение рентабельности капитала (ROE) - до 18,3% против 22,9% годом ранее.

"Но и на рынке в целом ровно та же динамика, и пока что ожидаем сохранение ее и в текущем году. Хотя на 2026 год банк планирует нарастить в абсолютном выражении чистую прибыль до 600+ миллиарда рублей, и если это будет выполнено, то станет абсолютным рекордом для него, а для рынка – бенчмарком, когда результат будет улучшен на фоне сохранения давления на маржинальность", - объяснил эксперт.

Что касается возможности выплаты дивидендов, ситуация остается пока неясной.

"Андрей Костин и Дмитрий Пьянов говорили о переговорах с государством и желании выплатить до 50% прибыли. Возможность есть: чистая прибыль достаточна для того, чтобы частично пойти на укрепление капитала (все-таки поддержка капитальной позиции нужна), но частично может быть распределена. Дилемму должны разрешить в мае", - резюмировал Картаев.
Открылась регистрация на образовательный курс ВТБ Лига 2026
26 февраля, 18:24
 
Экономика, Андрей Костин (банкир), Дмитрий Пьянов
 
 
