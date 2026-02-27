Рейтинг@Mail.ru
Подготовку книги к 130-летию маршала Жукова обсудили в Калужской области
Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
13:13 27.02.2026
Подготовку книги к 130-летию маршала Жукова обсудили в Калужской области
Подготовку книги к 130-летию маршала Жукова обсудили в Калужской области - РИА Новости, 27.02.2026
Подготовку книги к 130-летию маршала Жукова обсудили в Калужской области
Первое заседание рабочей группы по подготовке книги к 130-летию Георгия Жукова состоялось на базе филиала Музея Победы "Музей Г.К.Жукова" в Жукове, сообщает... РИА Новости, 27.02.2026
калужская область
калужская область, георгий жуков, музей победы
Калужская область, Калужская область, Георгий Жуков, Музей Победы
Подготовку книги к 130-летию маршала Жукова обсудили в Калужской области

Подготовку издания к 130-летию Георгия Жукова обсудили в Калужской области

Подготовку книги к 130-летию маршала Жукова обсудили в Калужской области
Подготовку книги к 130-летию маршала Жукова обсудили в Калужской области - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Фото предоставлено пресс-службой Законодательного Собрания Калужской области
Подготовку книги к 130-летию маршала Жукова обсудили в Калужской области
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Первое заседание рабочей группы по подготовке книги к 130-летию Георгия Жукова состоялось на базе филиала Музея Победы "Музей Г.К.Жукова" в Жукове, сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Калужской области.
Перед мероприятием участники осмотрели экспозицию музея. Открывая заседание, спикер областного парламента Геннадий Новосельцев подчеркнул значимость предстоящего юбилея для всего региона и страны в целом. Он отметил, что сохранение исторической правды о подвиге советского народа и личной роли Жукова в Победе над фашизмом является приоритетной задачей.
"Наша главная задача — показать молодому поколению, как простой деревенский парень смог пройти путь до Маршала Победы", – приводит пресс-служба Заксобрания слова Новосельцева.
Он выразил пожелание, чтобы в издании было подробно описано становление личности полководца в детские и юношеские годы.
"Книга должна быть написана образным языком, чтобы каждый мальчишка мог примерить к себе поступки юного Георгия и понять, что при должном упорстве возможно покорение всех вершин. Мы должны максимально использовать все наши ресурсы: опыт музея, вовлеченность молодежного парламента и муниципалитетов, а также тщательно собрать всю доступную информацию, в том числе и о ранних этапах жизни маршала, о которых пока мало написано", – сказал Новосельцев.
Он отметил, что совместно с правнучкой Варварой Ерохиной, историками, краеведами, депутатами и молодежью планируется раскрыть образ Жукова через факты его биографии.
Концепцию будущего издания представил автор книги — писатель и военный историк Сергей Михеенков. Он подробно остановился на содержательной части проекта. Руководитель рабочей группы, депутат Заксобрания Олег Комиссар перевел обсуждение в практическую плоскость. Так, в ходе заседания были определены технические параметры будущей книги.
Подводя итоги встречи, участники отметили: работа над книгой станет одним из центральных событий в череде мероприятий юбилейного года Жукова в Калужской области.
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Контрактникам Калужской области продлили повышенные выплаты
19 февраля, 18:26
 
Калужская областьКалужская областьГеоргий ЖуковМузей Победы
 
 
