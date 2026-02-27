Рейтинг@Mail.ru
Каллас словами о России спровоцировала скандал в Европе - РИА Новости, 27.02.2026
10:03 27.02.2026 (обновлено: 14:43 27.02.2026)
Каллас словами о России спровоцировала скандал в Европе
Европарламентарий и сопредседатель партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Фабио Де Мази указал на двойные стандарты главы европейской... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T10:03:00+03:00
2026-02-27T14:43:00+03:00
Де Мази: Каллас осуждает РФ, но молчит о действиях Израиля и США

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Европарламентарий и сопредседатель партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Фабио Де Мази указал на двойные стандарты главы европейской дипломатии Каи Каллас по отношению к действиям России и Израиля.
"Она признает, что международное право применяют избирательно. Однако она имеет ввиду не себя и не ЕС. Она осуждает Россию, но хранит молчание по поводу действий Израиля в Газе или угроз США в адрес Ирана и Гренландии", — приводит его слова издание Berliner Zeitung.
Отмечается, что Каллас не критикует применение двойных стандартов, поскольку она защищает порядок, основанный на правилах, как "необходимую систему координат".
В Британии резко высказались о Каллас после переговоров по Украине
Вчера, 04:49
"Я рекомендую госпоже Каллас Нагорную проповедь Иисуса Христа: “Почему вы в чужом глазу соринку видите, а в своем и бревна не замечаете?” — сказал Де Мази.
В январе 2024 года глава МИД Турции Хакан Фидан назвал "верхом лицемерия" позицию Запада по Газе, отличающуюся от позиции по Украине. По его словам, западным странам будет нелегко вернуть утраченное доверие.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил 10 февраля, что Москва будет настойчиво бороться с "двойными стандартами" и попытками навязывания несогласованных рецептов урегулирования конфликтов.
В МИД назвали требования Каллас по Украине чушью
26 февраля, 18:00
 
