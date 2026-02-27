Каллас словами о России спровоцировала скандал в Европе

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Европарламентарий и сопредседатель партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Фабио Де Мази указал на двойные стандарты главы европейской дипломатии Каи Каллас по отношению к действиям России и Израиля.