МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Европарламентарий и сопредседатель партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Фабио Де Мази указал на двойные стандарты главы европейской дипломатии Каи Каллас по отношению к действиям России и Израиля.
Отмечается, что Каллас не критикует применение двойных стандартов, поскольку она защищает порядок, основанный на правилах, как "необходимую систему координат".
"Я рекомендую госпоже Каллас Нагорную проповедь Иисуса Христа: “Почему вы в чужом глазу соринку видите, а в своем и бревна не замечаете?” — сказал Де Мази.
В январе 2024 года глава МИД Турции Хакан Фидан назвал "верхом лицемерия" позицию Запада по Газе, отличающуюся от позиции по Украине. По его словам, западным странам будет нелегко вернуть утраченное доверие.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил 10 февраля, что Москва будет настойчиво бороться с "двойными стандартами" и попытками навязывания несогласованных рецептов урегулирования конфликтов.
26 февраля, 18:00