Путин поручил обеспечить введение переходного периода для малого бизнеса

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ обеспечить введение в 2026 году переходного периода для малых компаний по выбору оптимального режима налогообложения.

Утвержденный президентом перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 21 января 2026 года, размещен на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации: ... обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих установление в 2026 году переходного периода в целях выбора малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, оптимального режима налогообложения, рассмотрев вопрос о предоставлении таким предприятиям возможности формирования и представления налоговой отчетности в упрощенном порядке", - говорится в перечне.