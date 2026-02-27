https://ria.ru/20260227/kabmin-2077057420.html
Путин поручил обеспечить введение переходного периода для малого бизнеса
27.02.2026
Путин поручил обеспечить введение переходного периода для малого бизнеса
Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ обеспечить введение в 2026 году переходного периода для малых компаний по выбору оптимального режима... РИА Новости, 27.02.2026
Путин поручил обеспечить введение переходного периода для малого бизнеса
Путин поручил ввести переходный период для малых компаний по налогообложению
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ обеспечить введение в 2026 году переходного периода для малых компаний по выбору оптимального режима налогообложения.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 21 января 2026 года, размещен на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: ... обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих установление в 2026 году переходного периода в целях выбора малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, оптимального режима налогообложения, рассмотрев вопрос о предоставлении таким предприятиям возможности формирования и представления налоговой отчетности в упрощенном порядке", - говорится в перечне.
Срок - 1 марта 2026 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин
