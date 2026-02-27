Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил обеспечить введение переходного периода для малого бизнеса
09:43 27.02.2026 (обновлено: 09:45 27.02.2026)
Путин поручил обеспечить введение переходного периода для малого бизнеса
Путин поручил обеспечить введение переходного периода для малого бизнеса
Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ обеспечить введение в 2026 году переходного периода для малых компаний по выбору оптимального режима... РИА Новости, 27.02.2026
владимир путин, россия, экономика, михаил мишустин
Владимир Путин, Россия, Экономика, Михаил Мишустин
Путин поручил обеспечить введение переходного периода для малого бизнеса

Путин поручил ввести переходный период для малых компаний по налогообложению

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ обеспечить введение в 2026 году переходного периода для малых компаний по выбору оптимального режима налогообложения.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 21 января 2026 года, размещен на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: ... обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих установление в 2026 году переходного периода в целях выбора малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, оптимального режима налогообложения, рассмотрев вопрос о предоставлении таким предприятиям возможности формирования и представления налоговой отчетности в упрощенном порядке", - говорится в перечне.
Срок - 1 марта 2026 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Путин призвал снять барьеры для участия бизнеса в формировании биоэкономики
25 февраля, 17:30
 
