https://ria.ru/20260227/izhevsk-2077133412.html
В Ижевске остановили движение транспорта из-за угрозы БПЛА
В Ижевске остановили движение транспорта из-за угрозы БПЛА - РИА Новости, 27.02.2026
В Ижевске остановили движение транспорта из-за угрозы БПЛА
Движение всего общественного транспорта остановили в Ижевске из-за угрозы атаки БПЛА, сообщил председатель госкомитета Удмуртии по ЧС Андрей Шуткин. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T13:28:00+03:00
2026-02-27T13:28:00+03:00
2026-02-27T13:37:00+03:00
происшествия
ижевск
александр бречалов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0c/2010866541_0:0:3054:1718_1920x0_80_0_0_3b0288b5e54c207996b377b8714006f3.jpg
https://ria.ru/20260227/bespilotniki-2077042826.html
ижевск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0c/2010866541_323:0:3054:2048_1920x0_80_0_0_05b215c02cf4466fed2210b7a931e5d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ижевск, александр бречалов
Происшествия, Ижевск, Александр Бречалов
В Ижевске остановили движение транспорта из-за угрозы БПЛА
В Ижевске остановили движение общественного транспорта из-за угрозы атаки БПЛА