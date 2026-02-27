Рейтинг@Mail.ru
13:28 27.02.2026 (обновлено: 13:37 27.02.2026)
В Ижевске остановили движение транспорта из-за угрозы БПЛА
В Ижевске остановили движение транспорта из-за угрозы БПЛА
Движение всего общественного транспорта остановили в Ижевске из-за угрозы атаки БПЛА, сообщил председатель госкомитета Удмуртии по ЧС Андрей Шуткин. РИА Новости, 27.02.2026
происшествия, ижевск, александр бречалов
© РИА Новости / Максим Богодвид
Сотрудники Госавтоинспекции МВД
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Сотрудники Госавтоинспекции МВД. Архивное фото
УФА, 27 фев – РИА Новости. Движение всего общественного транспорта остановили в Ижевске из-за угрозы атаки БПЛА, сообщил председатель госкомитета Удмуртии по ЧС Андрей Шуткин.
"С 13.57 (12.57 мск) по сигналу "Опасное небо" остановлено движение трамваев, троллейбусов и автобусов МУП "ИжГЭТ" до особого распоряжения", - написал Шуткин в своем Telegram-канале.
Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов на платформе Мах сообщил, что в регионе объявлена опасность атаки беспилотниками.
ПВО сбила три БПЛА в Смоленской области
Вчера, 06:56
 
ПроисшествияИжевскАлександр Бречалов
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
