Британское правительство отзывало своих сотрудников из Ирана
Британское правительство временно отзывает своих сотрудников, находящихся в Иране, сообщил МИД Великобритании. РИА Новости, 27.02.2026
в мире
иран
сша
великобритания
дональд трамп
Британское правительство временно отзывало своих сотрудников из Ирана