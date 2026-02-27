ВС Ирана предостерегли США от военных действий

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Вооруженные силы Ирана после прошедших в Женеве ирано-американских переговоров предостерегли США от военных действий.
"Любой неразумный шаг разожжет огонь, который охватит все в регионе", - сказал представитель ВС Ирана Абольфазль Шекарчи, предупредив об "историческом" ответе. Его слова приводит иранская гостелерадиокомпания.
В сообщении отмечается, что Шекарчи так отреагировал "на последние высказывания" президента США Дональда Трампа. Трамп до начала переговоров призвал Тегеран заключить сделку, пригрозив республике в противном случае "плохим днем".
Высокопоставленный иранский военный также подчеркнул, что вооруженные силы Ирана следят за военными передвижениями со стороны США, а в случае любого рода столкновения "все источники и интересы США в регионе окажутся в зоне поражения иранских сил".
Ранее в Женеве при посредничестве Омана состоялся третий раунд переговоров между США и Ираном. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи по их итогам заявил, что Иран и США могут провести новый раунд в течение недели. По его словам, делегации Ирана и США с понедельника, 2 марта, начнут технические консультации в Вене, они пройдут в МАГАТЭ. Он также назвал состоявшийся диалог одним из самых серьезных, заявив, что это был лучший раунд переговоров.