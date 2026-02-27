Журналистку "Дождя"* Кричевскую** внесли в реестр иноагентов

Рейтинг@Mail.ru
17:05 27.02.2026 (обновлено: 17:45 27.02.2026)
Журналистка телеканала "Дождь"* Вера Кричевская** внесена в реестр иноагентов, сообщается на сайте Минюста РФ. РИА Новости, 27.02.2026
россия, иноагенты, министерство юстиции рф (минюст россии), александр иванов (издатель)
Россия, иноагенты, Министерство юстиции РФ (Минюст России), Александр Иванов (издатель)
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Журналистка телеканала "Дождь"* Вера Кричевская** внесена в реестр иноагентов, сообщается на сайте Минюста РФ.
"Двадцать седьмого февраля 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены... В.Е. Кричевская**", - говорится на сайте.
По версии министерства, она участвовала в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов, а также участвовала в распространении сообщений и материалов организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ. Кроме того, Кричевская**, по данным Минюста, распространяла фейки о действиях российской власти и выступала против СВО. Сейчас она проживает за пределами России.
Также в перечень внесены блогер Максим Алиев**, Александр Иванов** и интернет-ресурс "Республика"*.
Алиев** и Иванов** также распространяли фейки об органах публичной власти России. При этом Алиев** распространял материалы иноагентов и нежелательных в РФ организаций, он выступал против СВО, осуществлял пропаганду ЛГБТ***-отношений. Алиев** взаимодействует с иностранными организациями и проживает за пределами России. Иванов** взаимодействовал с иноагентами и нежелательной в РФ организацией.
Интернет-ресурс "Республика"* распространял материалы иноагентов и нежелательных в РФ организаций, а также фейки о российских властях. Ресурс создан при поддержке иностранной организации, а руководство проектом осуществляется за пределами России.
* СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательной в России
** Признан иностранным агентом в России
*** Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России
Россия иноагенты Министерство юстиции РФ (Минюст России) Александр Иванов (издатель)
 
 
