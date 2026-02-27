Журналистку "Дождя"* Кричевскую** внесли в реестр иноагентов

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Журналистка телеканала "Дождь"* Вера Кричевская** внесена в реестр иноагентов, сообщается на Журналистка телеканала "Дождь"* Вера Кричевская** внесена в реестр иноагентов, сообщается на сайте Минюста РФ.

"Двадцать седьмого февраля 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены... В.Е. Кричевская**", - говорится на сайте.

По версии министерства, она участвовала в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов, а также участвовала в распространении сообщений и материалов организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ. Кроме того, Кричевская**, по данным Минюста, распространяла фейки о действиях российской власти и выступала против СВО. Сейчас она проживает за пределами России.

Также в перечень внесены блогер Максим Алиев**, Александр Иванов ** и интернет-ресурс "Республика"*.

Алиев** и Иванов** также распространяли фейки об органах публичной власти России. При этом Алиев** распространял материалы иноагентов и нежелательных в РФ организаций, он выступал против СВО, осуществлял пропаганду ЛГБТ***-отношений. Алиев** взаимодействует с иностранными организациями и проживает за пределами России. Иванов** взаимодействовал с иноагентами и нежелательной в РФ организацией.

Интернет-ресурс "Республика"* распространял материалы иноагентов и нежелательных в РФ организаций, а также фейки о российских властях. Ресурс создан при поддержке иностранной организации, а руководство проектом осуществляется за пределами России.

* СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательной в России

** Признан иностранным агентом в России