Олимпийские Игры 2026 посмотрели около 8 миллионов зрителей в Okko - РИА Новости, 27.02.2026
09:35 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/igry-2077056153.html
Олимпийские Игры 2026 посмотрели около 8 миллионов зрителей в Okko
2026-02-27T09:35:00+03:00
2026-02-27T09:35:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072815278_0:288:3106:2035_1920x0_80_0_0_72e30b3634e7543eb7aa40f0fd6edcdc.jpg
https://ria.ru/20260226/olimpiada-2077013171.html
Олимпийские Игры 2026 посмотрели около 8 миллионов зрителей в Okko

Церемония открытия XXV зимних Олимпийских и Паралимпийских игр
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане посмотрели в онлайн-кинотеатре Okko около 8 миллионов зрителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.
"Показ Зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортине-д'Ампеццо стал крупнейшим спортивным событием в истории Okko. За соревнованиями в прямом эфире следили около 8 миллионов зрителей", - говорится в сообщении.
В среднем один пользователь посмотрел 10 уникальных олимпийских событий, отметили в Okko. Показ Олимпиады привлёк широкую аудиторию и существенно расширил портрет зрителя спортивного контента в онлайн-кинотеатре: интерес со стороны женщин вырос в два раза, а возрастной охват значительно расширился, в том числе за счёт зрителей в возрастных категориях от 18 до 21 года, и от 40 до 75 лет. Аудитория спорта в Okko за период Игр выросла на 35%, а недельная аудитория увеличилась в 2,4 раза.
Для зрителей прошло более 600 часов трансляций в прямом эфире, осветивших более 360 событий, можно было увидеть 140 студий, более 200 эксклюзивных интервью, в том числе с Аделией Петросян, Петром Гуменником, Савелием Коростелевым, Дарьей Непряевой, Никитой Филипповым, Йоханнесом Клэбо, Ильёй Малининым, Коннором Макдэвидом, Алисой Лью и другими знаковыми атлетами.
В Okko напомнили, что онлайн-кинотеатр стал первым в мире стриминговым сервисом, полностью и эксклюзивно показавшим Олимпийские игры на национальном рынке.
