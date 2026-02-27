https://ria.ru/20260227/igry-2077056153.html
Олимпийские Игры 2026 посмотрели около 8 миллионов зрителей в Okko
Олимпийские Игры 2026 посмотрели около 8 миллионов зрителей в Okko
Зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане посмотрели в онлайн-кинотеатре Okko около 8 миллионов зрителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане посмотрели в онлайн-кинотеатре Okko около 8 миллионов зрителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.
"Показ Зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане
и Кортине-д'Ампеццо
стал крупнейшим спортивным событием в истории Okko. За соревнованиями в прямом эфире следили около 8 миллионов зрителей", - говорится в сообщении.
В среднем один пользователь посмотрел 10 уникальных олимпийских событий, отметили в Okko. Показ Олимпиады привлёк широкую аудиторию и существенно расширил портрет зрителя спортивного контента в онлайн-кинотеатре: интерес со стороны женщин вырос в два раза, а возрастной охват значительно расширился, в том числе за счёт зрителей в возрастных категориях от 18 до 21 года, и от 40 до 75 лет. Аудитория спорта в Okko за период Игр выросла на 35%, а недельная аудитория увеличилась в 2,4 раза.
Для зрителей прошло более 600 часов трансляций в прямом эфире, осветивших более 360 событий, можно было увидеть 140 студий, более 200 эксклюзивных интервью, в том числе с Аделией Петросян
, Петром Гуменником, Савелием Коростелевым
, Дарьей Непряевой
, Никитой Филипповым
, Йоханнесом Клэбо, Ильёй Малининым
, Коннором Макдэвидом, Алисой Лью и другими знаковыми атлетами.
В Okko напомнили, что онлайн-кинотеатр стал первым в мире стриминговым сервисом, полностью и эксклюзивно показавшим Олимпийские игры на национальном рынке.