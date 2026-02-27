Олимпийские Игры 2026 посмотрели около 8 миллионов зрителей в Okko

В среднем один пользователь посмотрел 10 уникальных олимпийских событий, отметили в Okko. Показ Олимпиады привлёк широкую аудиторию и существенно расширил портрет зрителя спортивного контента в онлайн-кинотеатре: интерес со стороны женщин вырос в два раза, а возрастной охват значительно расширился, в том числе за счёт зрителей в возрастных категориях от 18 до 21 года, и от 40 до 75 лет. Аудитория спорта в Okko за период Игр выросла на 35%, а недельная аудитория увеличилась в 2,4 раза.