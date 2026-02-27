БЕЛГРАД/БУДАПЕШТ, 27 фев - РИА Новости. Хорватская компания-оператор Адриатического нефтепровода (JANAF) объяснила санкциями США и ЕС отказ в транзите российской нефти в Венгрию и Словакию и назвала требования венгерской нефтегазовой компании MOL ультиматумом.
Компания MOL ранее официально потребовала от руководства JANAF сообщить до 27 февраля о возможности транзита российской нефти на переработку в Венгрию и Словакию через терминал на острове Крк. В противном случае венгерская сторона указала на возможность спора с хорватской перед органами Еврокомиссии.
"В связи с ультиматумом, доставленным JANAF, считаем важным сообщить, что разговоры между партнерами и союзниками проводятся пристойно, аргументировано и на основании фактов. JANAF работает ответственно и полностью в соответствии с действующим режимом санкций ЕС и США", - сообщила хорватская компания на своем сайте.
В сообщении подчеркивается, что надежность снабжения Венгрии и Словакии не находится под угрозой и что Адриатический нефтепровод уже используется и располагает достаточными объемами для покрытия их потребности в нефти.
"Если есть запросы, которые относятся к нефти российского происхождения или субъектам, связанным с Россией, они могут быть рассмотрены только строго в рамках санкционных критериев ЕС и OFAC (Управления по контролю за иностранными активами минфина США - ред.) с полной юридической проверкой, четкой ответственностью и максимальной прозрачностью", - подчеркнула компания-оператор Адриатического нефтепровода.
Пресс-служба JANAF объявила 25 февраля, что терминал в Хорватии приступил к разгрузке первого танкера с нероссийской нефтью для венгерской нефтегазовой компании MOL на фоне прекращения поставок по нефтепроводу "Дружба", до начала апреля ожидается прибытие еще семи танкеров для MOL.
Представитель ЕК Анна-Каиса Итконен объявила в тот же день, что Венгрия и Словакия на встрече по нефти в Еврокомиссии сообщили, что уже задействовали кризисные резервы нефти на фоне перерыва в поставках по трубопроводу "Дружба" по территории Украины. По ее словам, Хорватия заявила Еврокомиссии, что будет поставлять в Венгрию по морю только нероссийскую сырую нефть.
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.