Хорватия назвала причину отказа в транзите российской нефти в Венгрию

БЕЛГРАД/БУДАПЕШТ, 27 фев - РИА Новости. Хорватская компания-оператор Адриатического нефтепровода (JANAF) объяснила санкциями США и ЕС отказ в транзите российской нефти в Венгрию и Словакию и назвала требования венгерской нефтегазовой компании MOL ультиматумом.

В сообщении подчеркивается, что надежность снабжения Венгрии и Словакии не находится под угрозой и что Адриатический нефтепровод уже используется и располагает достаточными объемами для покрытия их потребности в нефти.