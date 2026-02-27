https://ria.ru/20260227/guf-2077201223.html
Гуф оплатил долги по штрафам ГИБДД
Гуф оплатил долги по штрафам ГИБДД - РИА Новости, 27.02.2026
Гуф оплатил долги по штрафам ГИБДД
Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) оплатил долг в 12 тысяч рублей по штрафам ГИБДД, следует из официальных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости
https://ria.ru/20251125/rep-2057522057.html
Гуф оплатил долги по штрафам ГИБДД
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) оплатил долг в 12 тысяч рублей по штрафам ГИБДД, следует из официальных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ранее РИА Новости сообщало со ссылкой на материалы приставов, что на рэпера с сентября по октябрь 2025 года возбудили 14 исполнительных производств, предметом которых являлись штрафы от ГИБДД
. Всего Гуф задолжал 12 тысяч рублей.
Согласно материалам, Долматов оплатил задолженность в 12 тысяч рублей по штрафам ГИБДД.
В четверг Наро-Фоминский городской суд переквалифицировал дело рэпера Гуфа о конфликте в бане с грабежа на самоуправство и приговорил его к году условно. Второй фигурант по делу и приятель Долматова Саруханян также получил 1 год лишения свободы условно.