Гуф оплатил долги по штрафам ГИБДД

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) оплатил долг в 12 тысяч рублей по штрафам ГИБДД, следует из официальных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В четверг Наро-Фоминский городской суд переквалифицировал дело рэпера Гуфа о конфликте в бане с грабежа на самоуправство и приговорил его к году условно. Второй фигурант по делу и приятель Долматова Саруханян также получил 1 год лишения свободы условно.