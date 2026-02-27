В Госдуме прокомментировали создание комиссии по ИИ

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Создание комиссии при президенте РФ по вопросам развития технологий искусственного интеллекта позволит ускорить развитие технологий и повысить конкурентоспособность российской экономики, заявил заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике Денис Кравченко интернет-изданию "Лента.ру".
Президент РФ Владимир Путин в четверг подписал указ о создании комиссии при президенте РФ по вопросам развития технологий искусственного интеллекта, а также утвердил соответствующее положение.
"Это, безусловно, позволит ускорить развитие передовых технологий, создать новые рабочие места, повысить конкурентоспособность экономики России на международной арене, поддерживать технологический прогресс и обеспечивать лидерские позиции нашей страны в инновационной экономике будущего", - сказал Кравченко.
По его словам, искусственный интеллект уже стал неотъемлемой частью новой экономики, к которой также относят креативную и платформенные экономики, роботизацию, автоматизацию и беспилотие.
