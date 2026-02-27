Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме прокомментировали создание комиссии по ИИ - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:00 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/gosduma-2077266175.html
В Госдуме прокомментировали создание комиссии по ИИ
В Госдуме прокомментировали создание комиссии по ИИ - РИА Новости, 27.02.2026
В Госдуме прокомментировали создание комиссии по ИИ
Создание комиссии при президенте РФ по вопросам развития технологий искусственного интеллекта позволит ускорить развитие технологий и повысить... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T19:00:00+03:00
2026-02-27T19:00:00+03:00
технологии
россия
денис кравченко
владимир путин
искусственный интеллект (ии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071651817_0:69:3398:1980_1920x0_80_0_0_11f211826960074e005867d36e6569d9.jpg
https://ria.ru/20260226/rossiya-2076913472.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071651817_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_095455da796bb04a97d8408642653a38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, денис кравченко, владимир путин, искусственный интеллект (ии)
Технологии, Россия, Денис Кравченко, Владимир Путин, Искусственный интеллект (ИИ)
В Госдуме прокомментировали создание комиссии по ИИ

Кравченко: создание комиссии по ИИ позволит ускорить развитие технологий

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Создание комиссии при президенте РФ по вопросам развития технологий искусственного интеллекта позволит ускорить развитие технологий и повысить конкурентоспособность российской экономики, заявил заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике Денис Кравченко интернет-изданию "Лента.ру".
Президент РФ Владимир Путин в четверг подписал указ о создании комиссии при президенте РФ по вопросам развития технологий искусственного интеллекта, а также утвердил соответствующее положение.
"Это, безусловно, позволит ускорить развитие передовых технологий, создать новые рабочие места, повысить конкурентоспособность экономики России на международной арене, поддерживать технологический прогресс и обеспечивать лидерские позиции нашей страны в инновационной экономике будущего", - сказал Кравченко.
По его словам, искусственный интеллект уже стал неотъемлемой частью новой экономики, к которой также относят креативную и платформенные экономики, роботизацию, автоматизацию и беспилотие.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Стал известен состав комиссии при президенте России по вопросам ИИ
26 февраля, 15:47
 
ТехнологииРоссияДенис КравченкоВладимир ПутинИскусственный интеллект (ИИ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала