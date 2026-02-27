Рейтинг@Mail.ru
Комитет ГД заявил о готовности рассмотреть проект о беспилотных авто
16:26 27.02.2026
Комитет ГД заявил о готовности рассмотреть проект о беспилотных авто
Комитет ГД заявил о готовности рассмотреть проект о беспилотных авто - РИА Новости, 27.02.2026
Комитет ГД заявил о готовности рассмотреть проект о беспилотных авто
Комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры готов оперативно рассмотреть законопроект о высокоавтоматизированных транспортных... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T16:26:00+03:00
2026-02-27T16:26:00+03:00
россия
владимир путин
вячеслав володин
госдума рф
общество
https://ria.ru/20260203/mintrans-2071978272.html
https://ria.ru/20260121/avto-2069331578.html
россия
Новости
ru-RU
россия, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф, общество
Россия, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество
Комитет ГД заявил о готовности рассмотреть проект о беспилотных авто

Комитет ГД готов рассмотреть проект о беспилотных авто для его принятия весной

Здание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры готов оперативно рассмотреть законопроект о высокоавтоматизированных транспортных средствах, чтобы принять его до конца весенней сессии, заявил РИА Новости первый зампред профильного комитета Павел Федяев.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Госдуме до 1 августа обеспечить принятие закона "О высокоавтоматизированных транспортных средствах". Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному думскому комитету активизировать работу в рамках подготовки к рассмотрению этого законопроекта.
Беспилотный автомобиль, представленный компанией Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Минтранс рассказал, когда на дорогах появятся беспилотные автомобили
3 февраля, 15:53
"На площадке комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры готовы выполнить поручение президента РФ Владимира Владимировича Путина и председателя Госдумы Вячеслава Викторовича Володина - оперативно рассмотреть документ, проработать и принять до конца весенней сессии", - сказал Федяев.
Парламентарий отметил, что "беспилотники" уже преодолели 9,5 миллионов километров по трассам М-11 "Нева" и ЦКАД без единого дорожно-транспортного происшествия. По его словам, это весомый аргумент в пользу того, что технология готова выйти за рамки экспериментальных режимов.
"Законопроект о ВАТС (высокоавтоматизированных транспортных средствах - ред.) принципиально важен: он впервые вводит постоянное регулирование для беспилотного транспорта, четко распределяет ответственность между производителем, разработчиком софта, владельцем и оператором, а также закрепляет жёсткие требования безопасности. Среди них и обязательный контроль, и наличие "черного ящика", защита от кибератак и подключение к системе дистанционного мониторинга", - добавил он.
Федяев подчеркнул, что принятие закона откроет дорогу для дальнейших процессов, в том числе для вывода на трассы машин пятого уровня автономности уже в 2028 году.
Здание Минтранса - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Минтранс разработал проект закона о беспилотных автомобилях
21 января, 15:33
 
РоссияВладимир ПутинВячеслав ВолодинГосдума РФОбщество
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
