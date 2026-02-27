Комитет ГД заявил о готовности рассмотреть проект о беспилотных авто

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры готов оперативно рассмотреть законопроект о высокоавтоматизированных транспортных средствах, чтобы принять его до конца весенней сессии, заявил РИА Новости первый зампред профильного комитета Павел Федяев.

"На площадке комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры готовы выполнить поручение президента РФ Владимира Владимировича Путина и председателя Госдумы Вячеслава Викторовича Володина - оперативно рассмотреть документ, проработать и принять до конца весенней сессии", - сказал Федяев.

Парламентарий отметил, что "беспилотники" уже преодолели 9,5 миллионов километров по трассам М-11 "Нева" и ЦКАД без единого дорожно-транспортного происшествия. По его словам, это весомый аргумент в пользу того, что технология готова выйти за рамки экспериментальных режимов.

"Законопроект о ВАТС (высокоавтоматизированных транспортных средствах - ред.) принципиально важен: он впервые вводит постоянное регулирование для беспилотного транспорта, четко распределяет ответственность между производителем, разработчиком софта, владельцем и оператором, а также закрепляет жёсткие требования безопасности. Среди них и обязательный контроль, и наличие "черного ящика", защита от кибератак и подключение к системе дистанционного мониторинга", - добавил он.