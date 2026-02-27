Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме попросили Минстрой разъяснить использование домовых чатов в Max - РИА Новости, 27.02.2026
14:41 27.02.2026
В Госдуме попросили Минстрой разъяснить использование домовых чатов в Max
В Госдуме попросили Минстрой разъяснить использование домовых чатов в Max
Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, председатель экспертного совета по ЖКХ при думском комитете Владимир Кошелев сообщил РИА Новости, что... РИА Новости, 27.02.2026
В Госдуме попросили Минстрой разъяснить использование домовых чатов в Max

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, председатель экспертного совета по ЖКХ при думском комитете Владимир Кошелев сообщил РИА Новости, что направил обращение в Минстрой России для получения официальных разъяснений о порядке использования домовых чатов в национальном мессенджере Max.
Парламентарий напомнил, что в декабре прошлого года были приняты важные поправки в Жилищный кодекс РФ, которые легитимизировали использование домовых чатов и каналов в национальном мессенджере Max. Он отметил, что, по сути, теперь присутствие и работа там становится для управляющих организаций не просто рекомендацией, а частью их профессиональной деятельности. Более того, это стало лицензионным требованием, за нарушение которого Госжилинспекция может применить санкции.
"Однако закон - это только фундамент. Осталось множество юридических и технических нюансов, которые на местах трактуют по-разному. Наш экспертный совет по ЖКХ при профильном комитете Госдумы провел тщательный анализ ситуации. Мы собрали и систематизировали десятки вопросов от профессионального сообщества, от самих управляющих организаций и граждан, которые оказались в новой реальности", - сказал Кошелев.
По его словам, одной из проблемных зон остается обработка персональных данных в публичном поле и множественность каналов связи. Он подчеркнул, что сегодня жители пишут и в Мах, и в "Добродел", а также на другие площадки, информация накладывается и дублируется. Депутат добавил, что встает вопрос о том, "будем ли мы двигаться к централизации всех этих сервисов через интеграцию с ГИС ЖКХ, чтобы и у людей, и у коммунальщиков была единая "точка входа".
"Нет четкого определения, что считать официальным обращением жителя в чате, а что просто обменом мнениями? Обязана ли управляющая компания (УК) отвечать на сообщения и является ли ответ в чате официальной позицией, можно ли на него сослаться в суде в случае конфликтной ситуации? Как передавать "цифровые ключи" от домового чата, если одна УК уходит, а другая приходит?", - сказал он.
Кошелев добавил, что в первую очередь граждане должны четко понимать, какой именно чат является официальным каналом связи, куда и в какой форме им отправлять запрос, чтобы проблема точно была решена.
"Вопросов много и разъяснения нужны, чтобы сформировать единую правоприменительную практику по всей стране", - заключил он.
Россия, Владимир Кошелев, Госдума РФ, Госжилинспекция
 
 
