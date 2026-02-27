Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме заявили о новых методах давления Запада на Союзное государство - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:09 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/gosduma-2077106005.html
В Госдуме заявили о новых методах давления Запада на Союзное государство
В Госдуме заявили о новых методах давления Запада на Союзное государство - РИА Новости, 27.02.2026
В Госдуме заявили о новых методах давления Запада на Союзное государство
Фиксируются новые преступные методы давления, которые Запад в лице британцев, поляков, немцев пытается применять для разрушения Союзного государства, заявил... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T12:09:00+03:00
2026-02-27T12:09:00+03:00
в мире
россия
белоруссия
василий пискарев
госдума рф
европарламент
парламентская ассамблея совета европы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18879/48/188794843_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9e3f73f15d1a259cc023c5c00f300107.jpg
https://ria.ru/20260227/es-2077046955.html
https://ria.ru/20260226/gosduma-2077018838.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18879/48/188794843_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_9d8df28e52586f697aff860c9e2c0187.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, белоруссия, василий пискарев, госдума рф, европарламент, парламентская ассамблея совета европы
В мире, Россия, Белоруссия, Василий Пискарев, Госдума РФ, Европарламент, Парламентская ассамблея Совета Европы
В Госдуме заявили о новых методах давления Запада на Союзное государство

Пискарев: Запад использует преступные методы давления для разрушения СГ

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на Охотном ряду
Здание Государственной думы России на Охотном ряду - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России на Охотном ряду. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Фиксируются новые преступные методы давления, которые Запад в лице британцев, поляков, немцев пытается применять для разрушения Союзного государства, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.
"Постоянно фиксируем новые преступные методы давления, которые Запад, в первую очередь, в лице британцев, поляков, немцев пытается применять для разрушения Союзного государства", - написал он в своем Telegram-канале.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Запад боится вопросов избирателей по передаче ЯО Киеву, считает эксперт
Вчера, 08:22
Политик отметил, что комиссия тесно взаимодействует с белорусскими коллегами по вопросам безопасности и регулярно обменивается опытом борьбы с иностранным вмешательством, которое существенно трансформировалось в последнее время в сторону радикализации.
По словам Пискарева, европейцы "активизировали" подготовку управляемых политических групп "из различного сорта отщепенцев и предателей", сбежавших за границу и готовых "за вознаграждение" играть роль "представителей" РФ и Белоруссии на международных площадках. Он добавил, что сегодня такие "ряженые" участвуют в мероприятиях Европарламента, ПАСЕ, многочисленных зарубежных НПО, где инициируют новые санкции против России, Белоруссии и их граждан, призывают иностранные государства и судебные инстанции к преследованию соотечественников РФ И РБ.
"Наша позиция в рамках Союзного государства чёткая и ясная: посягать на суверенитет и безопасность наших стран мы никому не позволим, а попытки устроить у нас "цветной пожар" будут пресечены", - заключил глава комиссии.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
В Госдуме предостерегли о последствиях передачи Украине ядерного оружия
26 февраля, 23:22
 
В миреРоссияБелоруссияВасилий ПискаревГосдума РФЕвропарламентПарламентская ассамблея Совета Европы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала