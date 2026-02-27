https://ria.ru/20260227/gosduma-2077106005.html
В Госдуме заявили о новых методах давления Запада на Союзное государство
2026-02-27T12:09:00+03:00
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Фиксируются новые преступные методы давления, которые Запад в лице британцев, поляков, немцев пытается применять для разрушения Союзного государства, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.
"Постоянно фиксируем новые преступные методы давления, которые Запад, в первую очередь, в лице британцев, поляков, немцев пытается применять для разрушения Союзного государства", - написал он в своем Telegram-канале
.
Политик отметил, что комиссия тесно взаимодействует с белорусскими коллегами по вопросам безопасности и регулярно обменивается опытом борьбы с иностранным вмешательством, которое существенно трансформировалось в последнее время в сторону радикализации.
По словам Пискарева, европейцы "активизировали" подготовку управляемых политических групп "из различного сорта отщепенцев и предателей", сбежавших за границу и готовых "за вознаграждение" играть роль "представителей" РФ
и Белоруссии
на международных площадках. Он добавил, что сегодня такие "ряженые" участвуют в мероприятиях Европарламента
, ПАСЕ
, многочисленных зарубежных НПО, где инициируют новые санкции против России, Белоруссии и их граждан, призывают иностранные государства и судебные инстанции к преследованию соотечественников РФ И РБ.
"Наша позиция в рамках Союзного государства чёткая и ясная: посягать на суверенитет и безопасность наших стран мы никому не позволим, а попытки устроить у нас "цветной пожар" будут пресечены", - заключил глава комиссии.