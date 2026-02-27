В Госдуме налаживают контакт с десятками стран для освобождения Мадуро

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Комитеты за освобождение президента Венесуэлы Николаса Мадуро создали в десятках стран по всему миру, Госдума устанавливает контакты с ними, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.