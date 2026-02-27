Рейтинг@Mail.ru
Депутаты Госдумы предложили повысить компенсации пострадавшим от атак БПЛА
00:10 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/gosduma-2077023184.html
Депутаты Госдумы предложили повысить компенсации пострадавшим от атак БПЛА
2026-02-27T00:10:00+03:00
2026-02-27T00:10:00+03:00
госдума рф
Депутаты Госдумы предложили повысить компенсации пострадавшим от атак БПЛА

Гусев предложил повысить компенсации пострадавшим от атак БПЛА

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы предложили повысить размеры компенсационных выплат не менее чем в два раза гражданам и организациям, пострадавшим в результате ракетных ударов и атак беспилотных летательных аппаратов.
Обращение с таким предложением на имя премьера РФ Михаила Мишустин имеется в распоряжении РИА Новости. Одним из авторов инициативы выступил депутат Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия").
"Прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть возможность внесения в правила, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 28.12.2019 № 1928, следующие изменения, направленные на повышение размеров компенсаций, расширение состава компенсируемого ущерба, а также на внедрение дополнительных форм восстановления нарушенных прав граждан и организаций", - говорится в письме.
В письме предлагается внести изменения в действующие правила предоставления межбюджетных трансфертов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и компенсационные выплаты.
Предлагается предусмотреть компенсацию за утраченные или повреждённые транспортные средства, включая случаи, когда автомобиль является основным средством обеспечения жизнедеятельности семьи или используется для работы.
В случае полной утраты жилого помещения инициативой предусматривается компенсация в форме предоставления жилых помещений из состава имущества субъекта РФ, по выбору пострадавшего - как альтернативу денежной форме компенсации, при этом одновременно предлагается обеспечить повышение денежной компенсации до уровня, максимально приближенного к рыночной стоимости утраченного жилого помещения в соответствующем населенном пункте с учетом объективной динамики цен на жилье.
Парламентарии предложили предусмотреть проведение ремонта жилого помещения в случае частичного повреждения имущества - в натуре либо посредством компенсации стоимости ремонта по утверждаемым правилам, чтобы обеспечить восстановление жилья в разумные сроки и исключить ситуацию, когда восстановление фактически перекладывается на пострадавших.
Также, по их мнению, необходимо увеличить размеры компенсации за утраченное имущество и рассмотреть повышение действующих размеров не менее чем в два раза с последующей регулярной индексацией, а конкретные размеры и финансово-экономическое обоснование определить по итогам межведомственной проработки.
Кроме того, предлагается отменить ограничительный перечень имущества, по которому возмещается ущерб пострадавшим от ракетных атак и БПЛА: предусмотреть выплату компенсации за любые утраченные вещи - движимое имущество - при подтверждении факта утраты, повреждения установленными документами и актами обследования.
"Нельзя оставлять людей один на один с последствиями атак. Если дом разрушен или серьёзно повреждён, если уничтожен автомобиль, который был единственным средством передвижения семьи, компенсация должна быть реальной, а не символической. Мы предлагаем повысить выплаты и расширить перечень возмещаемого ущерба, чтобы поддержка была не формальной, а действенной", - сказал Гусев РИА Новости.
