https://ria.ru/20260227/google-2077135325.html
Суд оштрафовал Google на 16 миллиардов рублей
Суд оштрафовал Google на 16 миллиардов рублей - РИА Новости, 27.02.2026
Суд оштрафовал Google на 16 миллиардов рублей
Суд в Москве назначил Google административный штраф на 16 миллиардов рублей, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T13:32:00+03:00
2026-02-27T13:32:00+03:00
2026-02-27T13:36:00+03:00
google
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150965/65/1509656550_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_26824ff75ef57240c6644fd9ddf2e5eb.jpg
https://ria.ru/20260225/telegram-2076601923.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150965/65/1509656550_0:0:2221:1666_1920x0_80_0_0_89255479846bb0e4fb97c40618fd76f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
google, происшествия, москва, россия
Google, Происшествия, Москва, Россия
Суд оштрафовал Google на 16 миллиардов рублей
Суд в Москве оштрафовал Google на 16 миллиардов рублей