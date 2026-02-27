Рейтинг@Mail.ru
Суд оштрафовал Google на 16 миллиардов рублей - РИА Новости, 27.02.2026
13:32 27.02.2026 (обновлено: 13:36 27.02.2026)
Суд оштрафовал Google на 16 миллиардов рублей
Суд оштрафовал Google на 16 миллиардов рублей
Суд в Москве назначил Google административный штраф на 16 миллиардов рублей, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T13:32:00+03:00
2026-02-27T13:36:00+03:00
2026
Суд оштрафовал Google на 16 миллиардов рублей

Суд в Москве оштрафовал Google на 16 миллиардов рублей

© AP Photo / Patricia De Melo MoreiraЛоготип Google
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© AP Photo / Patricia De Melo Moreira
Логотип Google. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Суд в Москве назначил Google административный штраф на 16 миллиардов рублей, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
"Постановлением мирового судьи №236 Нагорного района города Москвы от 27 февраля 2026 года Гугл ЛЛС (Google LLC) признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 16 017 368 387, 36 рублей", - говорится в сообщении.
Часть 1 статьи 20.25 (Уклонение от исполнения административного наказания) вводит ответственность за неуплату административного штрафа в срок.
