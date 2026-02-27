Рейтинг@Mail.ru
11:32 27.02.2026 (обновлено: 13:07 27.02.2026)
Google запустил акцию в честь обезьянки Панти из японского зоопарка
Google запустил акцию в честь обезьянки Панти из японского зоопарка

© Фото : Зоопарк ИтикавыДетеныш-сирота японского макака по кличке Панч в зоопарке Итикавы, Япония
Детеныш-сирота японского макака по кличке Панч в зоопарке Итикавы, Япония
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Компания Google запустила акцию из сердец в честь ставшего популярным детеныша японского макака Панти, который после отказа матери от него использовал большого плюшевого орангутана как ее замену.
Трогательная история о жизни детеныша японского макака, которого бросила мать и не принимает стая, на странице зоопарка города Итикава в соцсети Х собирает по 3-4 миллиона просмотров и тысячи перепостов. Внимание пользователей привлекло то, что Панти все время сидит в обнимку с плюшевой игрушкой орангутанга, которая заменила ему маму.
Если в поиске вбить Punch the monkey, то на страничке появляются сердечки, на которых изображен Панти, а также внизу страницы счётчик лайков.
Панти родился 26 июля, но поскольку его бросила мама, он был переведен на искусственное вскармливание, и только в конце января этого года его вернули в стаю. Рядом с Панти на обезьяньей горке можно всегда заметить его "маму" - оранжевого плюшевого орангутанга.
В соцсетях распространяется видео нападения сородичей на осиротевшего японского макака - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
В Сети появились кадры нападения взрослого макака на детеныша Панти
19 февраля, 21:58
 
