Компания Google запустила акцию из сердец в честь ставшего популярным детеныша японского макака Панти, который после отказа матери от него использовал большого... РИА Новости, 27.02.2026
Google запустил акцию в честь обезьянки Панти из японского зоопарка
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Компания Google запустила акцию из сердец в честь ставшего популярным детеныша японского макака Панти, который после отказа матери от него использовал большого плюшевого орангутана как ее замену.
Трогательная история о жизни детеныша японского макака, которого бросила мать и не принимает стая, на странице зоопарка города Итикава в соцсети Х собирает по 3-4 миллиона просмотров и тысячи перепостов. Внимание пользователей привлекло то, что Панти все время сидит в обнимку с плюшевой игрушкой орангутанга, которая заменила ему маму.
Если в поиске вбить Punch the monkey, то на страничке появляются сердечки, на которых изображен Панти, а также внизу страницы счётчик лайков.
Панти родился 26 июля, но поскольку его бросила мама, он был переведен на искусственное вскармливание, и только в конце января этого года его вернули в стаю. Рядом с Панти на обезьяньей горке можно всегда заметить его "маму" - оранжевого плюшевого орангутанга.