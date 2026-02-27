Google запустил акцию в честь обезьянки Панти из японского зоопарка

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Компания Google запустила акцию из сердец в честь ставшего популярным детеныша японского макака Панти, который после отказа матери от него использовал большого плюшевого орангутана как ее замену.

Трогательная история о жизни детеныша японского макака, которого бросила мать и не принимает стая, на странице зоопарка города Итикава в соцсети Х собирает по 3-4 миллиона просмотров и тысячи перепостов. Внимание пользователей привлекло то, что Панти все время сидит в обнимку с плюшевой игрушкой орангутанга, которая заменила ему маму.

Если в поиске вбить Punch the monkey, то на страничке появляются сердечки, на которых изображен Панти, а также внизу страницы счётчик лайков.