В Гонконге кабан напал на четырех человек
В Гонконге кабан напал на четырех человек - РИА Новости, 27.02.2026
В Гонконге кабан напал на четырех человек
27.02.2026
В Гонконге кабан напал на четырех человек
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости.
Четыре человека, включая двух пожилых женщин, получили травмы в результате нападения дикого кабана в метро и жилом комплексе Гонконга, при этом животное до сих пор не поймано, сообщает газета South China Morning Post
.
"Три человека получили травмы ног в результате нападения дикого кабана, который бродил по вестибюлю станции метро и на территории жилого района, еще одна женщина пострадала от укуса животного", - сказано в сообщении издания.
Отмечается, что в пятницу вечером в полицию поступили сообщения о появлении дикого животного на станции метро Wu Kai Sha и в соседнем жилом комплексе. Жертвами нападения стали 68-летняя женщина, которую укусило животное, а также двое мужчин и одна женщина в возрасте от 45 до 87 лет, они были сбиты с ног. Пострадавшим понадобилась госпитализация.
Как уточняет газета, позже кабана заметили на парковке одного из ближайших жилых комплексов, но животному удалось скрыться.