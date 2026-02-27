Рейтинг@Mail.ru
В Гонконге кабан напал на четырех человек
20:11 27.02.2026
В Гонконге кабан напал на четырех человек
В Гонконге кабан напал на четырех человек
Четыре человека, включая двух пожилых женщин, получили травмы в результате нападения дикого кабана в метро и жилом комплексе Гонконга, при этом животное до сих...
2026-02-27T20:11:00+03:00
2026-02-27T20:11:00+03:00
гонконг
В Гонконге кабан напал на четырех человек

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Четыре человека, включая двух пожилых женщин, получили травмы в результате нападения дикого кабана в метро и жилом комплексе Гонконга, при этом животное до сих пор не поймано, сообщает газета South China Morning Post.
"Три человека получили травмы ног в результате нападения дикого кабана, который бродил по вестибюлю станции метро и на территории жилого района, еще одна женщина пострадала от укуса животного", - сказано в сообщении издания.
Отмечается, что в пятницу вечером в полицию поступили сообщения о появлении дикого животного на станции метро Wu Kai Sha и в соседнем жилом комплексе. Жертвами нападения стали 68-летняя женщина, которую укусило животное, а также двое мужчин и одна женщина в возрасте от 45 до 87 лет, они были сбиты с ног. Пострадавшим понадобилась госпитализация.
Как уточняет газета, позже кабана заметили на парковке одного из ближайших жилых комплексов, но животному удалось скрыться.
Таиланд - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
"Схватил и растоптал". СМИ сообщили о трагической гибели туриста в Таиланде
2 февраля, 23:04
 
