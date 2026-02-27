В Гонконге кабан напал на четырех человек

"Три человека получили травмы ног в результате нападения дикого кабана, который бродил по вестибюлю станции метро и на территории жилого района, еще одна женщина пострадала от укуса животного", - сказано в сообщении издания.

Отмечается, что в пятницу вечером в полицию поступили сообщения о появлении дикого животного на станции метро Wu Kai Sha и в соседнем жилом комплексе. Жертвами нападения стали 68-летняя женщина, которую укусило животное, а также двое мужчин и одна женщина в возрасте от 45 до 87 лет, они были сбиты с ног. Пострадавшим понадобилась госпитализация.