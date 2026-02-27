https://ria.ru/20260227/glavy-2077056921.html
Путин поручил усилить контроль за сроками по передаче жилья застройщиками
Путин поручил усилить контроль за сроками по передаче жилья застройщиками
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил главам регионов усилить контроль за соблюдением застройщиками сроков по передаче жилья гражданам.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 21 января 2026 года, размещен на сайте Кремля.
"Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации усилить контроль за соблюдением сроков исполнения застройщиками обязательств по передаче жилых помещений гражданам", - говорится в перечне.
Доклад необходимо представить до 1 июня 2026 года, ответственным назначены высшие должностные лица субъектов Российской Федерации.