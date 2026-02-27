Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил усилить контроль за сроками по передаче жилья застройщиками
09:40 27.02.2026 (обновлено: 09:47 27.02.2026)
Путин поручил усилить контроль за сроками по передаче жилья застройщиками
Путин поручил усилить контроль за сроками по передаче жилья застройщиками
Президент России Владимир Путин поручил главам регионов усилить контроль за соблюдением застройщиками сроков по передаче жилья гражданам. РИА Новости, 27.02.2026
владимир путин, недвижимость, жилье, россия
Владимир Путин, Недвижимость, Жилье, Россия
Путин поручил усилить контроль за сроками по передаче жилья застройщиками

Регионы усилят контроль за соблюдением застройщиками сроков по сдаче жилья

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил главам регионов усилить контроль за соблюдением застройщиками сроков по передаче жилья гражданам.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 21 января 2026 года, размещен на сайте Кремля.
"Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации усилить контроль за соблюдением сроков исполнения застройщиками обязательств по передаче жилых помещений гражданам", - говорится в перечне.
Доклад необходимо представить до 1 июня 2026 года, ответственным назначены высшие должностные лица субъектов Российской Федерации.
Владимир ПутинНедвижимостьЖильеРоссия
 
 
Заголовок открываемого материала