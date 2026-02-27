Рейтинг@Mail.ru
Глава миссии МВФ оценил риски невыплаты кредита Украиной
18:07 27.02.2026 (обновлено: 21:45 27.02.2026)
Глава миссии МВФ оценил риски невыплаты кредита Украиной
Глава миссии МВФ оценил риски невыплаты кредита Украиной - РИА Новости, 27.02.2026
Глава миссии МВФ оценил риски невыплаты кредита Украиной
Киев может лишиться финансирования от внешних доноров из-за вероятной невыплаты кредита Международного валютного фонда, заявил РИА Новости глава миссии МВФ по... РИА Новости, 27.02.2026
Глава миссии МВФ оценил риски невыплаты кредита Украиной

Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 фев — РИА Новости. Киев может лишиться финансирования от внешних доноров из-за вероятной невыплаты кредита Международного валютного фонда, заявил РИА Новости глава миссии МВФ по Украине Гэвин Грей.
"Да, риски очень высоки", — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
"Любой ценой": слова фон дер Ляйен об Украине поразили французов
26 февраля, 15:25
По словам Грея, риски обоих событий взаимосвязаны. Фонд же, со своей стороны, "продолжит акцентировать внимание доноров на необходимости выполнять обязательства" по поддержке киевского режима.
Кроме того, по утверждению главы миссии, власти Украины якобы взяли на себя обязательство усилить борьбу с коррупцией ради получения нового кредита.
Накануне руководство МВФ одобрило новую кредитную программу Киеву на 8,1 миллиарда долларов сроком на четыре года. При этом глава фонда Кристалина Георгиева признала исключительно высокие риски для нового займа Украине, как и ее зависимость от внешней помощи и действий властей.
В декабре газета The Guardian предупредила о риске банкротства страны к весне, если та не получит внешнее финансирование.
Последние несколько лет Киев формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году он составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025-й утвердили с дефицитом в 37,3 миллиарда, затем в него дважды вносили изменения из-за увеличения военных расходов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
На Западе поразились тому, что Зеленский сделал с Украиной
21 февраля, 01:15
 
