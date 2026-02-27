https://ria.ru/20260227/glava-2077249065.html
Глава миссии МВФ оценил риски невыплаты кредита Украиной
Глава миссии МВФ оценил риски невыплаты кредита Украиной - РИА Новости, 27.02.2026
Глава миссии МВФ оценил риски невыплаты кредита Украиной
Киев может лишиться финансирования от внешних доноров из-за вероятной невыплаты кредита Международного валютного фонда, заявил РИА Новости глава миссии МВФ по... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T18:07:00+03:00
2026-02-27T18:07:00+03:00
2026-02-27T21:45:00+03:00
в мире
украина
мвф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40759/58/407595828_0:338:3039:2047_1920x0_80_0_0_7fac6e191a049486d30cb4cf77807cbd.jpg
https://ria.ru/20260226/ursula-2076906064.html
https://ria.ru/20260221/zelenskiy-2075907246.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40759/58/407595828_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a309ed2100b2b56a491e5eaca193e92b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, мвф
Глава миссии МВФ оценил риски невыплаты кредита Украиной
Глава миссии МВФ Грей назвал риски невыплаты кредита Украиной очень высокими
ВАШИНГТОН, 27 фев — РИА Новости. Киев может лишиться финансирования от внешних доноров из-за вероятной невыплаты кредита Международного валютного фонда, заявил РИА Новости глава миссии МВФ по Украине Гэвин Грей.
"Да, риски очень высоки", — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.
По словам Грея, риски обоих событий взаимосвязаны. Фонд же, со своей стороны, "продолжит акцентировать внимание доноров на необходимости выполнять обязательства" по поддержке киевского режима.
Кроме того, по утверждению главы миссии, власти Украины
якобы взяли на себя обязательство усилить борьбу с коррупцией ради получения нового кредита.
Накануне руководство МВФ
одобрило новую кредитную программу Киеву на 8,1 миллиарда долларов сроком на четыре года. При этом глава фонда Кристалина Георгиева
признала исключительно высокие риски для нового займа Украине, как и ее зависимость от внешней помощи и действий властей.
В декабре газета The Guardian предупредила о риске банкротства страны к весне, если та не получит внешнее финансирование.
Последние несколько лет Киев формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году он составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025-й утвердили с дефицитом в 37,3 миллиарда, затем в него дважды вносили изменения из-за увеличения военных расходов.