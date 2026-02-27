Глава миссии МВФ оценил риски невыплаты кредита Украиной

ВАШИНГТОН, 27 фев — РИА Новости. Киев может лишиться финансирования от внешних доноров из-за вероятной невыплаты кредита Международного валютного фонда, заявил РИА Новости глава миссии МВФ по Украине Гэвин Грей.

"Да, риски очень высоки", — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

По словам Грея, риски обоих событий взаимосвязаны. Фонд же, со своей стороны, "продолжит акцентировать внимание доноров на необходимости выполнять обязательства" по поддержке киевского режима.

Кроме того, по утверждению главы миссии, власти Украины якобы взяли на себя обязательство усилить борьбу с коррупцией ради получения нового кредита.

Накануне руководство МВФ одобрило новую кредитную программу Киеву на 8,1 миллиарда долларов сроком на четыре года. При этом глава фонда Кристалина Георгиева признала исключительно высокие риски для нового займа Украине, как и ее зависимость от внешней помощи и действий властей.

В декабре газета The Guardian предупредила о риске банкротства страны к весне, если та не получит внешнее финансирование.