Глава СПЧ призвал россиян бороться с матом

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в разговоре с РИА Новости призвал россиян бороться с матом, по его мнению, начать необходимо со сферы блогеров.

"В соответствии с российскими законами, в общественных местах нельзя ругаться матом, эта статья уже есть в Уголовном кодексе. Другое дело, что к этому относятся безразлично, вот поэтому это и имеем - все матерятся, как хотят. Ну не все, а кто хочет", - сказал Фадеев

Председатель СПЧ отметил, что борьбу с матом необходимо начать с воспитания молодежи. Кроме того, он считает, что за мат в общественных местах нужно наказывать в соответствии с кодексом.

"Первое - надо чистить блогосферу. С чего это вдруг мы решили, что в блогосфере можно как угодно выражаться. Блогосфера - это общественное место. Некоторых блогеров читают сотни тысяч человек. С чего это вдруг, они выражаются? Здесь нужно жестче выступать. И это никакое не наступление на свободу слова", - подчеркнул он.