Глава СПЧ призвал россиян бороться с матом - РИА Новости, 27.02.2026
10:36 27.02.2026
Глава СПЧ призвал россиян бороться с матом
Глава СПЧ призвал россиян бороться с матом

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в разговоре с РИА Новости призвал россиян бороться с матом, по его мнению, начать необходимо со сферы блогеров.
"В соответствии с российскими законами, в общественных местах нельзя ругаться матом, эта статья уже есть в Уголовном кодексе. Другое дело, что к этому относятся безразлично, вот поэтому это и имеем - все матерятся, как хотят. Ну не все, а кто хочет", - сказал Фадеев.
Председатель СПЧ отметил, что борьбу с матом необходимо начать с воспитания молодежи. Кроме того, он считает, что за мат в общественных местах нужно наказывать в соответствии с кодексом.
"Первое - надо чистить блогосферу. С чего это вдруг мы решили, что в блогосфере можно как угодно выражаться. Блогосфера - это общественное место. Некоторых блогеров читают сотни тысяч человек. С чего это вдруг, они выражаются? Здесь нужно жестче выступать. И это никакое не наступление на свободу слова", - подчеркнул он.
По словам Фадеева, недопустимо, чтобы "нация великого Пушкина и многих других великих писателей" так унижала себя и свой народ.
Девушка со смартфоном
Юрист предупредил о штрафах за мат в домовых чатах
26 февраля, 08:37
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
