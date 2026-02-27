https://ria.ru/20260227/glava-2077073268.html
Глава СПЧ призвал россиян бороться с матом
Глава СПЧ призвал россиян бороться с матом - РИА Новости, 27.02.2026
Глава СПЧ призвал россиян бороться с матом
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в разговоре с РИА Новости призвал россиян... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T10:36:00+03:00
2026-02-27T10:36:00+03:00
2026-02-27T10:36:00+03:00
россия
валерий фадеев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156287/10/1562871036_0:26:2930:1674_1920x0_80_0_0_44f4c648e5f59facf80f47febd0fc428.jpg
https://ria.ru/20260226/jurist-2076801521.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156287/10/1562871036_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_77406e2aa72884ab56f4da441b134690.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, валерий фадеев
Глава СПЧ призвал россиян бороться с матом
Глава СПЧ Фадеев призвал начать борьбу с матом со сферы блогеров
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в разговоре с РИА Новости призвал россиян бороться с матом, по его мнению, начать необходимо со сферы блогеров.
"В соответствии с российскими законами, в общественных местах нельзя ругаться матом, эта статья уже есть в Уголовном кодексе. Другое дело, что к этому относятся безразлично, вот поэтому это и имеем - все матерятся, как хотят. Ну не все, а кто хочет", - сказал Фадеев
.
Председатель СПЧ отметил, что борьбу с матом необходимо начать с воспитания молодежи. Кроме того, он считает, что за мат в общественных местах нужно наказывать в соответствии с кодексом.
"Первое - надо чистить блогосферу. С чего это вдруг мы решили, что в блогосфере можно как угодно выражаться. Блогосфера - это общественное место. Некоторых блогеров читают сотни тысяч человек. С чего это вдруг, они выражаются? Здесь нужно жестче выступать. И это никакое не наступление на свободу слова", - подчеркнул он.
По словам Фадеева, недопустимо, чтобы "нация великого Пушкина и многих других великих писателей" так унижала себя и свой народ.