16:37 27.02.2026 (обновлено: 16:54 27.02.2026)
Генералу Муминджанову вынесут приговор по делу о взятке
Генералу Муминджанову вынесут приговор по делу о взятке
Генералу Муминджанову вынесут приговор по делу о взятке

Генералу Муминджанову вынесут приговор по делу о взятке 5 марта

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗаместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов
Заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 27 фев – РИА Новости. Замкомандующего ЛенВО генералу Валерию Муминджанову, обвиняемому в получении взятки в размере более 18 миллионов рублей, вынесут приговор 5 марта, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд удаляется в совещательную комнату для вынесения приговора, который будет оглашен 5 марта", - сказала судья.
Уточняется, что оглашать приговор начнут в 14.00 мск.
Прокуратура ранее запросила генералу 12 лет колонии со штрафом в размере двукратной суммы взятки в размере 37 миллионов 100 тысяч рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе в органах местного самоуправления, связанных с осуществлением организационно-распределительных, административно-хозяйственных полномочий, на срок 9 лет. Защита генерала попросила же назначит наказание ниже низшего предела и не лишать Муминджанова воинского звания генерал-майор и государственных наград.
По данным следствия, в 2017-2023 годах Муминджанов, был руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, отвечал за обеспечение ВС РФ вещевым имуществом. В этот период Минобороны при выполнении ГОЗ были заключены госконтракты с организациями на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиардов рублей. За содействие в заключении контрактов с определенными фирмами генерал, как полагает следствие, получил взятку на сумму более 18 миллионов рублей.
