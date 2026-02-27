https://ria.ru/20260227/general-2077214444.html
Генералу Муминджанову вынесут приговор по делу о взятке
Генералу Муминджанову вынесут приговор по делу о взятке - РИА Новости, 27.02.2026
Генералу Муминджанову вынесут приговор по делу о взятке
Замкомандующего ЛенВО генералу Валерию Муминджанову, обвиняемому в получении взятки в размере более 18 миллионов рублей, вынесут приговор 5 марта, передает... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T16:37:00+03:00
2026-02-27T16:37:00+03:00
2026-02-27T16:54:00+03:00
происшествия
валерий муминджанов
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970345008_0:0:2721:1532_1920x0_80_0_0_ca5d0c115b2fc75e6b40a821785d299b.jpg
https://ria.ru/20260227/arest-2077145826.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970345008_0:0:2721:2042_1920x0_80_0_0_3fa5b5da0d3a037eff3e747ae1497829.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, валерий муминджанов, россия
Происшествия, Валерий Муминджанов, Россия
Генералу Муминджанову вынесут приговор по делу о взятке
Генералу Муминджанову вынесут приговор по делу о взятке 5 марта
ВОРОНЕЖ, 27 фев – РИА Новости. Замкомандующего ЛенВО генералу Валерию Муминджанову, обвиняемому в получении взятки в размере более 18 миллионов рублей, вынесут приговор 5 марта, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд удаляется в совещательную комнату для вынесения приговора, который будет оглашен 5 марта", - сказала судья.
Уточняется, что оглашать приговор начнут в 14.00 мск.
Прокуратура ранее запросила генералу 12 лет колонии со штрафом в размере двукратной суммы взятки в размере 37 миллионов 100 тысяч рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе в органах местного самоуправления, связанных с осуществлением организационно-распределительных, административно-хозяйственных полномочий, на срок 9 лет. Защита генерала попросила же назначит наказание ниже низшего предела и не лишать Муминджанова
воинского звания генерал-майор и государственных наград.
По данным следствия, в 2017-2023 годах Муминджанов, был руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, отвечал за обеспечение ВС РФ вещевым имуществом. В этот период Минобороны при выполнении ГОЗ были заключены госконтракты с организациями на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиардов рублей. За содействие в заключении контрактов с определенными фирмами генерал, как полагает следствие, получил взятку на сумму более 18 миллионов рублей.