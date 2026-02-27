https://ria.ru/20260227/fukusima-2077262979.html
В Японии объяснили вывоз земли из хранилищ в Фукусиме
В Японии объяснили вывоз земли из хранилищ в Фукусиме - РИА Новости, 27.02.2026
В Японии объяснили вывоз земли из хранилищ в Фукусиме
Вывоз очищенной земли, оставшейся после дезактивации в префектуре Фукусима в специальных хранилищах, за пределы префектуры связан с желанием ослабить нагрузку... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T18:51:00+03:00
2026-02-27T18:51:00+03:00
2026-02-27T18:51:00+03:00
в мире
фукусима (префектура)
япония
фукусима-1
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749959917_0:156:3072:1884_1920x0_80_0_0_5731296d29b491dcd6d5a1aab6954eed.jpg
https://ria.ru/20260227/fukusima-2077200570.html
фукусима (префектура)
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749959917_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_ed2894829a1fd7361923f0e353d95b46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, фукусима (префектура), япония, фукусима-1
В мире, Фукусима (префектура), Япония, Фукусима-1
В Японии объяснили вывоз земли из хранилищ в Фукусиме
РИА Новости: вывоз земли из хранилищ в Фукусиме ослабит нагрузку на нее
ТОКИО, 27 фев – РИА Новости, Ксения Нака. Вывоз очищенной земли, оставшейся после дезактивации в префектуре Фукусима в специальных хранилищах, за пределы префектуры связан с желанием ослабить нагрузку на пострадавшую от аварии на АЭС "Фукусима-1" префектуру, заявил РИА Новости представитель министерства по делам восстановления Японии.
"Действительно, многие ставили вопрос о том, чтобы оставить эту землю, например, на территории АЭС "Фукусима-1
", так как там нет жителей. Но эта земля уже дезактивирована, это обыкновенный грунт, пригодный для использования. Решение вывезти его за пределы Фукусимы
связано с желанием хоть немного облегчить нагрузку на эту пострадавшую от аварии на АЭС префектуру", - сказал представитель министерства по делам восстановления Японии
, отвечая на вопрос РИА Новости, почему нельзя было оставить эту землю на территории АЭС "Фукусима-1".
Сейчас хранилища с этим грунтом, который появился в результате дезактивации городов, деревень, полей, занимают площадь 1600 гектаров, общим объемом 14,1 миллиона кубометров. Отношение к нему в остальной части Японии настороженное. Для того, чтобы продемонстрировать его безопасность, в прошлом году два кубометра этой земли были привезены на территорию около канцелярии премьер-министра и у правительственных зданий для высадки газона и цветочных клумб. Перед тем, как посадить растения, сверху грунт из Фукусимы засыпали слоем обычной земли. По закону оставшаяся после дезактивации и дальнейшего процесса очищения земля должна быть утилизирована за пределами префектуры Фукусима к марту 2045 года.