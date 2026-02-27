Рейтинг@Mail.ru
В Японии объяснили вывоз земли из хранилищ в Фукусиме - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:51 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/fukusima-2077262979.html
В Японии объяснили вывоз земли из хранилищ в Фукусиме
В Японии объяснили вывоз земли из хранилищ в Фукусиме - РИА Новости, 27.02.2026
В Японии объяснили вывоз земли из хранилищ в Фукусиме
Вывоз очищенной земли, оставшейся после дезактивации в префектуре Фукусима в специальных хранилищах, за пределы префектуры связан с желанием ослабить нагрузку... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T18:51:00+03:00
2026-02-27T18:51:00+03:00
в мире
фукусима (префектура)
япония
фукусима-1
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749959917_0:156:3072:1884_1920x0_80_0_0_5731296d29b491dcd6d5a1aab6954eed.jpg
https://ria.ru/20260227/fukusima-2077200570.html
фукусима (префектура)
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749959917_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_ed2894829a1fd7361923f0e353d95b46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, фукусима (префектура), япония, фукусима-1
В мире, Фукусима (префектура), Япония, Фукусима-1
В Японии объяснили вывоз земли из хранилищ в Фукусиме

РИА Новости: вывоз земли из хранилищ в Фукусиме ослабит нагрузку на нее

© AP Photo / Hiro KomaeАЭС "Фукусима-1"
АЭС Фукусима-1 - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© AP Photo / Hiro Komae
АЭС "Фукусима-1". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТОКИО, 27 фев – РИА Новости, Ксения Нака. Вывоз очищенной земли, оставшейся после дезактивации в префектуре Фукусима в специальных хранилищах, за пределы префектуры связан с желанием ослабить нагрузку на пострадавшую от аварии на АЭС "Фукусима-1" префектуру, заявил РИА Новости представитель министерства по делам восстановления Японии.
"Действительно, многие ставили вопрос о том, чтобы оставить эту землю, например, на территории АЭС "Фукусима-1", так как там нет жителей. Но эта земля уже дезактивирована, это обыкновенный грунт, пригодный для использования. Решение вывезти его за пределы Фукусимы связано с желанием хоть немного облегчить нагрузку на эту пострадавшую от аварии на АЭС префектуру", - сказал представитель министерства по делам восстановления Японии, отвечая на вопрос РИА Новости, почему нельзя было оставить эту землю на территории АЭС "Фукусима-1".
Сейчас хранилища с этим грунтом, который появился в результате дезактивации городов, деревень, полей, занимают площадь 1600 гектаров, общим объемом 14,1 миллиона кубометров. Отношение к нему в остальной части Японии настороженное. Для того, чтобы продемонстрировать его безопасность, в прошлом году два кубометра этой земли были привезены на территорию около канцелярии премьер-министра и у правительственных зданий для высадки газона и цветочных клумб. Перед тем, как посадить растения, сверху грунт из Фукусимы засыпали слоем обычной земли. По закону оставшаяся после дезактивации и дальнейшего процесса очищения земля должна быть утилизирована за пределами префектуры Фукусима к марту 2045 года.
Трубопровод, предназначенный для сброса воды в море с атомной электростанции Фукусима - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
В Японии рассказали о запрете на проживание в зоне выселения в Фукусиме
Вчера, 15:50
 
В миреФукусима (префектура)ЯпонияФукусима-1
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала