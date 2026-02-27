В Японии объяснили вывоз земли из хранилищ в Фукусиме

Сейчас хранилища с этим грунтом, который появился в результате дезактивации городов, деревень, полей, занимают площадь 1600 гектаров, общим объемом 14,1 миллиона кубометров. Отношение к нему в остальной части Японии настороженное. Для того, чтобы продемонстрировать его безопасность, в прошлом году два кубометра этой земли были привезены на территорию около канцелярии премьер-министра и у правительственных зданий для высадки газона и цветочных клумб. Перед тем, как посадить растения, сверху грунт из Фукусимы засыпали слоем обычной земли. По закону оставшаяся после дезактивации и дальнейшего процесса очищения земля должна быть утилизирована за пределами префектуры Фукусима к марту 2045 года.