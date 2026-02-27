В Японии рассказали о запрете на проживание в зоне выселения в Фукусиме

ТОКИО, 27 фев – РИА Новости, Ксения Нака. Через 15 лет после аварии на АЭС "Фукусима-1" сроков полной отмены запрета на проживание в зоне выселения в префектуре Фукусима нет, сообщил РИА Новости представитель министерства по делам восстановления Японии.
"Конкретных сроков, когда оставшаяся часть зоны выселения сократится до нуля, нет. Мы говорим о том, что процесс должен идти как можно быстрее. Сейчас она составляет 2,2% от территории префектуры Фукусима, после аварии это было около 10%", - сказал представитель министерства, которое занимается вопросами восстановления после стихийных бедствий.
После аварии на АЭС "Фукусима-1" 11 марта 2011 года из-за землетрясения магнитудой 9.0 на северо-востоке Японии территория, с которой были выселены жители, составляла 1650 квадратных километров или 12% от площади префектуры Фукусима. Сейчас она равна 309 квадратным километрам или 2,2% от площади префектуры.
Бабочки-мутанты и радиоактивные кабаны. Последствия катастрофы в Фукусиме
31 октября 2025, 19:47