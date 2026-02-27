В Японии рассказали о запрете на проживание в зоне выселения в Фукусиме

ТОКИО, 27 фев – РИА Новости, Ксения Нака. Через 15 лет после аварии на АЭС "Фукусима-1" сроков полной отмены запрета на проживание в зоне выселения в префектуре Фукусима нет, сообщил РИА Новости представитель министерства по делам восстановления Японии.