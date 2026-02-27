Рейтинг@Mail.ru
В Японии рассказали о запрете на проживание в зоне выселения в Фукусиме - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:50 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/fukusima-2077200570.html
В Японии рассказали о запрете на проживание в зоне выселения в Фукусиме
В Японии рассказали о запрете на проживание в зоне выселения в Фукусиме - РИА Новости, 27.02.2026
В Японии рассказали о запрете на проживание в зоне выселения в Фукусиме
Через 15 лет после аварии на АЭС "Фукусима-1" сроков полной отмены запрета на проживание в зоне выселения в префектуре Фукусима нет, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T15:50:00+03:00
2026-02-27T15:50:00+03:00
фукусима (префектура)
япония
фукусима-1
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892736966_0:273:3072:2001_1920x0_80_0_0_f6acfde6e4884820273f12611bf701d1.jpg
https://ria.ru/20251031/fukusima-2052156506.html
фукусима (префектура)
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892736966_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_891e5137a50452ce272215fbb0cc09b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фукусима (префектура), япония, фукусима-1
Фукусима (префектура), Япония, Фукусима-1
В Японии рассказали о запрете на проживание в зоне выселения в Фукусиме

РИА Новости: сроков отмены запрета на проживание в зоне выселения в Фукусиме нет

© AP Photo / Eugene HoshikoТрубопровод, предназначенный для сброса воды в море с атомной электростанции "Фукусима"
Трубопровод, предназначенный для сброса воды в море с атомной электростанции Фукусима - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Трубопровод, предназначенный для сброса воды в море с атомной электростанции "Фукусима" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТОКИО, 27 фев – РИА Новости, Ксения Нака. Через 15 лет после аварии на АЭС "Фукусима-1" сроков полной отмены запрета на проживание в зоне выселения в префектуре Фукусима нет, сообщил РИА Новости представитель министерства по делам восстановления Японии.
"Конкретных сроков, когда оставшаяся часть зоны выселения сократится до нуля, нет. Мы говорим о том, что процесс должен идти как можно быстрее. Сейчас она составляет 2,2% от территории префектуры Фукусима, после аварии это было около 10%", - сказал представитель министерства, которое занимается вопросами восстановления после стихийных бедствий.
После аварии на АЭС "Фукусима-1" 11 марта 2011 года из-за землетрясения магнитудой 9.0 на северо-востоке Японии территория, с которой были выселены жители, составляла 1650 квадратных километров или 12% от площади префектуры Фукусима. Сейчас она равна 309 квадратным километрам или 2,2% от площади префектуры.
Кладбище машин, унесенных волной - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Бабочки-мутанты и радиоактивные кабаны. Последствия катастрофы в Фукусиме
31 октября 2025, 19:47
 
Фукусима (префектура)ЯпонияФукусима-1
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала