Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ФРС оспаривает в суде повестки, выданные главе агентства Пауэллу - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:19 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/frs-2077036253.html
СМИ: ФРС оспаривает в суде повестки, выданные главе агентства Пауэллу
СМИ: ФРС оспаривает в суде повестки, выданные главе агентства Пауэллу - РИА Новости, 27.02.2026
СМИ: ФРС оспаривает в суде повестки, выданные главе агентства Пауэллу
Федеральная резервная система США просит у суда отменить две повестки, которые были выданы в рамках уголовного расследования, проводимого в отношении главы ФРС... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T04:19:00+03:00
2026-02-27T04:19:00+03:00
в мире
сша
джером пауэлл
дональд трамп
федеральная резервная система сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949135374_0:196:3071:1923_1920x0_80_0_0_78159e1fdb978e38f85ba71b3d623285.jpg
https://ria.ru/20260205/tramp-2072355173.html
https://ria.ru/20260204/tramp-2072323619.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949135374_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_c16f5006281423affbaa6cf8940f8355.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джером пауэлл, дональд трамп, федеральная резервная система сша
В мире, США, Джером Пауэлл, Дональд Трамп, Федеральная резервная система США
СМИ: ФРС оспаривает в суде повестки, выданные главе агентства Пауэллу

WSJ: ФРС оспаривает в суде повестки, выданные главе агентства Пауэллу

© AP Photo / Alex BrandonДжером Пауэлл
Джером Пауэлл - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Джером Пауэлл. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 27 фев – РИА Новости. Федеральная резервная система США просит у суда отменить две повестки, которые были выданы в рамках уголовного расследования, проводимого в отношении главы ФРС Джерома Пауэлла, сообщает газета Wall Street Journal.
"ФРС в рамках закрытых судебных процедур просит судью аннулировать повестки, что может уменьшить или полностью снять с него обязанность предоставлять ответ. Конкретные юридические аргументы ведомства пока не разглашаются", - говорится в сообщении.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
ФРС независима от президента только в теории, заявил Трамп
5 февраля, 04:35
По информации СМИ, эти повестки были направлены на следующий день после мероприятия в Белом доме, где президент США Дональд Трамп критиковал своих прокуроров за медлительность, так как расследование мешает утверждению Кевина Уорша, которого Трамп хочет видеть следующим главой ФРС.
Однако, как сообщает WSJ, прокурор Жанин Пирро, которая ведет расследование, опровергла эту информацию, подчеркнув, что повестки были направлены после того, как её офис в течение месяца не получал никаких ответов от ФРС на многочисленные запросы о предоставлении информации.
В январе Пауэлл сообщил, что министерство юстиции США угрожает ему уголовными обвинениями в связи с его показаниями в Конгрессе по поводу ремонта штаб-квартиры ФРС. Однако сам глава ФРС полагает, что эти обвинения связаны с его отказом следовать указаниям президента США Дональда Трампа и снижать процентные ставки.
Ранее Трамп пообещал объявить кандидата на пост главы ФРС в начале 2026 года, назвав Пауэлла "упрямым волом". Он неоднократно критиковал его за медленное снижение процентных ставок, угрожал увольнением и заявлял, что политика Пауэлла обошлась США в триллионы долларов и сопровождалась одной из самых некомпетентных и коррумпированных реконструкций в истории (имея в виду реконструкцию здания ФРС). При этом Трамп сам сообщил, что ему ничего не известно о возможном уголовном преследовании Пауэлла со стороны минюста.
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Кандидат на пост главы ФРС хочет снизить ключевую ставку, заявил Трамп
4 февраля, 22:08
 
В миреСШАДжером ПауэллДональд ТрампФедеральная резервная система США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала