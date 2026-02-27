СМИ: ФРС оспаривает в суде повестки, выданные главе агентства Пауэллу

Однако, как сообщает WSJ, прокурор Жанин Пирро, которая ведет расследование, опровергла эту информацию, подчеркнув, что повестки были направлены после того, как её офис в течение месяца не получал никаких ответов от ФРС на многочисленные запросы о предоставлении информации.

Ранее Трамп пообещал объявить кандидата на пост главы ФРС в начале 2026 года, назвав Пауэлла "упрямым волом". Он неоднократно критиковал его за медленное снижение процентных ставок, угрожал увольнением и заявлял, что политика Пауэлла обошлась США в триллионы долларов и сопровождалась одной из самых некомпетентных и коррумпированных реконструкций в истории (имея в виду реконструкцию здания ФРС). При этом Трамп сам сообщил, что ему ничего не известно о возможном уголовном преследовании Пауэлла со стороны минюста.