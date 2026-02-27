СМИ: ФРС оспаривает в суде повестки, выданные главе агентства Пауэллу

ВАШИНГТОН, 27 фев – РИА Новости. Федеральная резервная система США просит у суда отменить две повестки, которые были выданы в рамках уголовного расследования, проводимого в отношении главы ФРС Джерома Пауэлла, сообщает газета Wall Street Journal.
"ФРС в рамках закрытых судебных процедур просит судью аннулировать повестки, что может уменьшить или полностью снять с него обязанность предоставлять ответ. Конкретные юридические аргументы ведомства пока не разглашаются", - говорится в сообщении.
По информации СМИ, эти повестки были направлены на следующий день после мероприятия в Белом доме, где президент США Дональд Трамп критиковал своих прокуроров за медлительность, так как расследование мешает утверждению Кевина Уорша, которого Трамп хочет видеть следующим главой ФРС.
Однако, как сообщает WSJ, прокурор Жанин Пирро, которая ведет расследование, опровергла эту информацию, подчеркнув, что повестки были направлены после того, как её офис в течение месяца не получал никаких ответов от ФРС на многочисленные запросы о предоставлении информации.
В январе Пауэлл сообщил, что министерство юстиции США угрожает ему уголовными обвинениями в связи с его показаниями в Конгрессе по поводу ремонта штаб-квартиры ФРС. Однако сам глава ФРС полагает, что эти обвинения связаны с его отказом следовать указаниям президента США Дональда Трампа и снижать процентные ставки.
Ранее Трамп пообещал объявить кандидата на пост главы ФРС в начале 2026 года, назвав Пауэлла "упрямым волом". Он неоднократно критиковал его за медленное снижение процентных ставок, угрожал увольнением и заявлял, что политика Пауэлла обошлась США в триллионы долларов и сопровождалась одной из самых некомпетентных и коррумпированных реконструкций в истории (имея в виду реконструкцию здания ФРС). При этом Трамп сам сообщил, что ему ничего не известно о возможном уголовном преследовании Пауэлла со стороны минюста.