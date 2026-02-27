"Он так бесит": во Франции высказались об ударе Трампа по Зеленскому

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский может потерять поддержку президента США Дональда Трампа после публикации открытого письма премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в эфире своего YouTube-канала.
"Это поворот событий свидетельствует о растущей уверенности Будапешта в своей способности дать ответ Зеленскому, а также привлечь внимание старого друга Орбана — президента Трампа, который охладит пыл Киева и поставит его (Зеленского. — Прим. ред.) на место", — сказал он.
По его словам, венгерский премьер устроил Зеленскому настоящую взбучку, после которой тому надо извиниться и перестать затягивать мирный процесс.
Ранее Орбан написал Зеленскому открытое письмо, в котором обвинил того в антивенгерской политике и вмешательстве в парламентские выборы в Венгрии, а также призвал главу киевского режима возобновить транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба".
Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
