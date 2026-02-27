Рейтинг@Mail.ru
06:54 27.02.2026 (обновлено: 17:44 27.02.2026)
"Он так бесит": во Франции высказались об ударе Трампа по Зеленскому
"Он так бесит": во Франции высказались об ударе Трампа по Зеленскому
в мире, венгрия, киев, украина, владимир зеленский, виктор орбан, дональд трамп, патриот, евросоюз, мирный план сша по украине
В мире, Венгрия, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Патриот, Евросоюз, Мирный план США по Украине
"Он так бесит": во Франции высказались об ударе Трампа по Зеленскому

Филиппо: Зеленский рискует потерять поддержку Трампа после письма Орбана

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским
Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский может потерять поддержку президента США Дональда Трампа после публикации открытого письма премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в эфире своего YouTube-канала.
"Это поворот событий свидетельствует о растущей уверенности Будапешта в своей способности дать ответ Зеленскому, а также привлечь внимание старого друга Орбана — президента Трампа, который охладит пыл Киева и поставит его (Зеленского. — Прим. ред.) на место", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Украинцы стали чаще искать возможных конкурентов Зеленского на выборах
Вчера, 05:51
По его словам, венгерский премьер устроил Зеленскому настоящую взбучку, после которой тому надо извиниться и перестать затягивать мирный процесс.
"Орбан является главным препятствием для вступления Украины в ЕС и путает карты всем поджигателям войны. Вот почему его хотят убрать в Брюсселе, вот почему он так бесит Зеленского", — подытожил политик.
Владимир Зеленский и Иоганн Вадефуль во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
СМИ: Зеленский унизил главу МИД Германии
Вчера, 02:34
Ранее Орбан написал Зеленскому открытое письмо, в котором обвинил того в антивенгерской политике и вмешательстве в парламентские выборы в Венгрии, а также призвал главу киевского режима возобновить транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба".
Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
"Больше уважения". Орбан набросился на Зеленского
26 февраля, 10:28
 
Заголовок открываемого материала