МИД потребовал наказать виновных в сожжении российского флага в Финляндии

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Послу Финляндии доведено в ходе вызова в МИД РФ требование принять необходимые меры для предотвращения экстремистских действий в отношении дипмиссии РФ, российская сторона также потребовала от Финляндии установить и привлечь к ответственности виновных в сожжении флага России перед посольством в Финляндии, заявили в МИД РФ.