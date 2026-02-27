https://ria.ru/20260227/flag-2077250466.html
МИД потребовал наказать виновных в сожжении российского флага в Финляндии
Послу Финляндии доведено в ходе вызова в МИД РФ требование принять необходимые меры для предотвращения экстремистских действий в отношении дипмиссии РФ,... РИА Новости, 27.02.2026
